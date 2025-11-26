Tellado se chotea de Bolaños por la condena al fiscal general de Sánchez: “Es usted la bruja Lola”

Colosal.

El secretario general del Partido Popular, Miguel Tellado, ha dejado a la altura de betún al ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes del Gobierno de España, Félix Bolaños, en la sesión de control de este miércoles en el Congreso.

El popular empezó fuerte, atizando a la ministra Aagesen, que había hablado poco antes: «Es usted un fraude como ministra; siempre será recordada como la ministra del apagón. Ese es su legado».

En cuanto a Bolaños, al que interpelaba, le echó en cara su postura respecto al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado e inhabilitado por el Supremo:

«Usted, como profeta, no tiene precio; es un visionario, un auténtico vidente. Cuando imputaron al fiscal general del Estado, usted dijo textualmente: “Estoy convencido de que la verdad se abrirá paso”, y acertó. Condenado por delinquir, acertó. Más que profeta, es usted la bruja Lola».

Al verse retratado, Bolaños acusó a Tellado de seguir con su «salvajismo habitual» y de que debería dedicarse al «canibalismo», porque esas declaraciones «ya no hacen ruido».

Pero, en la réplica, el gallego arremetió con más fuerza. Recordó que la condena al fiscal general de Sánchez es por haber participado en una operación contra un rival político:

«Se tiene usted que ir a 2004 para no hablar de lo que pasa en 2024 y en 2025. El fiscal general del Estado es un delincuente; es su delincuente, no del Partido Popular. Lo dice el Tribunal Supremo. Es caso juzgado y delinquió siguiendo instrucciones de Moncloa. Por eso su mal cuerpo y su mala cara: porque es su fiscal general del Estado. Usted se libró gracias a la destrucción de pruebas, estoy convencido. García Ortiz borró su móvil y borró su correo electrónico; si no, estaría usted también sentado ahí».

En este sentido, resalta que la condena a García Ortiz es la primera de los numerosos casos de corrupción que salpican al Gobierno, al PSOE y al círculo íntimo del presidente:

«El sanchismo ya tiene a su primer condenado y no será el último. Esta semana todas las miradas apuntan a Ábalos en la vistilla del jueves, por si entra en prisión. Veinticuatro años de cárcel pide la Fiscalía para su compañero, para el “tronco” de María Jesús Montero, para el que Sánchez aforó y que echaba de menos. Con razón Yolanda Díaz dice que ustedes son el Gobierno de la corrupción».

Tellado estima que la condena al fiscal general del Estado es también una sentencia contra quienes le nombraron y empujaron a delinquir, es decir, Sánchez y el propio Bolaños.

También afeó la actitud de todo el Ejecutivo hablando de golpismo judicial por el fallo del Supremo, relato replicado además por la televisión pública: «Eso sí es canibalismo político y debería darles vergüenza».

Por último, recordó el escándalo conocido esta semana sobre la supuesta reunión con el etarra Arnaldo Otegi para asegurar su apoyo a la moción de censura que llevó a Sánchez a la Moncloa, pese a que entonces afirmaba que hablaría con cualquier partido menos con Bildu: