La progre Gemma Nierga celebra su Premio Ondas con un vomitivo ataque contra VOX y un recado a la Cadena SER

Tenía veneno dentro.

Y Gemma Nierga aprovechó la gala de los Premios Ondas, celebrada en la noche del 26 de noviembre en el Gran Teatro Liceo de Barcelona, para arremeter contra el partido de Santiago Abascal y contra la cadena que fue su anterior empleadora, la SER.

La periodista recibió su galardón por el programa ‘Café de ideas‘, en La 2 de TVE y en Radio 4 de RNE, dentro del circuito catalán y en su discurso de agradecimientos, transformado posteriormente en un mensaje cargado de odio y de cuentas pendientes, quiso empezar por hacerse la moderna:

Mirad, cuando mis hijos supieron que habíamos ganado un Ondas, me dijeron ‘mamá, bro, el Ondas tiene mucha aura y, mama, tío, estás en tu prime’. Yo digo, quizás sí que estoy en mi prime. Si estar en el prime significa estar en un programa con este equipo, feliz. Es verdad que nos levantamos muy pronto, trabajamos mucho, pero desde que nos habéis dado el Ondas, os juro que las madrugadas son distintas. Nos levantamos como con una sonrisa de oreja a oreja.

Pero rápidamente fijó su objetivo en la Cadena SER, a la que no nombró explícitamente, pero evidentemente el mensaje fue para la casa que decidió prescindir de ella en julio de 2017:

Hoy aquí hay muchos periodistas y yo quiero dirigirme a los que no van a subir aquí al escenario a coger un Ondas. Me dirijo a los periodistas que, por lo que sea, en el trabajo han cambiado de jefe, ven que hay un ambiente raro, están sufriendo por si se quedan sin trabajo. Este Ondas es la prueba de que se puede volver a empezar. Y quiero felicitar a todos los que lo intentan.

Y quedaba el ataque contra VOX, al que tampoco se refirió de manera directa, pero quedaba implícito a quién se refería: