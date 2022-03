Ana Blanco y Gemma Nierga dan alas en TVE a la independentista fugada Clara Ponsatí

Pedro Sánchez sigue siendo rehén de los independentistas.

Y no hay mejor botón de muestra que ver como en TVE, en pleno Telediario, se le da bombo y platillo a toda una independentista fugada como es Clara Ponsatí.

Ana Blanco, el 14 de marzo de 2022 daba paso a un corte de la entrevista que Gemma Nierga le había hecho en su programa del circuito catalán de RTVE, ‘Café de ideas‘, a la eurodiputada de Juntos por Cataluña, una pieza recogida por los compañeros de Plataforma RTVE Libre.

Entre otras ‘lindezas’, Ponsatí, al ser cuestionada si consideraba que la independencia de Cataluña era tan importante como para valer la vida de una persona, fue taxativa:

Sí. Yo creo que sí. No estoy diciendo que tengamos que hacer sacrificios humanos, a ver si nos entendemos. Pero yo creo que todas las causas, ha habido muchas grandes causas, que me enseñen una donde no haya habido sacrificios muy importantes.