Cayetana Álvarez de Toledo noquea a Félix Bolaños enumerando los 8 requisitos con los que Pedro Sánchez elige a sus altos cargos

El repaso fue colosal.

Cayetana Álvarez de Toledo, diputada del PP, le dio un repaso en toda regla a Félix Bolaños, titular de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes.

La parlamentaria enumeró los ocho requisitos o condiciones que busca Pedro Sánchez para elegir a sus altos cargos, bien como ministros o para estar en empresas vinculadas a los diferentes departamentos gubernamentales:

Vamos a hacer el retrato robot del enchufado sanchista. Uno, ser familia del presidente o amante de algún ministro. Ejemplos, la meretriz Jésica o el maestro Azagra, alias el hermanísimo, procesado. Los dos cobraban sin saber dónde estaban sus despachos. Dos, ser devoto del líder. Beatriz Corredor, efectivamente, gana 540 mil euros al año. Fundió España a negro. Dice que no sabe qué pasó, pero sí que no volverá a pasar eso que no sabe qué pasó. Y se felicita.