‘LA FRONTERA’

A PRISIÓN, ¿Ábalos, en peligro? Begoña, SEÑALADA

Koldo y Ábalos dormirán en Soto del Real.

La noticia es una auténtica bomba que ha caído en Ferraz y en Moncloa y amenaza con dinamitar la legislatura. Ábalos ya ha dado avisos que ponen de los nervios no solo a Pedro Sánchez, sino a todo su Gobierno, al PSOE y a su círculo íntimo.

Si ayer el exministro de Transportes dejaba caer que la infame reunión con Otegi para asegurar su apoyo a la moción de censura contra Rajoy ocurrió, y lanzaba un dardo a Yolanda Díaz, hoy ha dejado entrever que, si se abre el melón de Air Europa, cae Begoña Gómez.

Se vienen curvas para el marido de Begoña.

Rebeca Crespo analiza todas las implicaciones de esta inédita situación en La frontera de este jueves, 27 de noviembre, junto a Teresa Gómez, Rubén Pulido e Irene Tavera.

