A PRISIÓN, ¿Ábalos, en peligro? Begoña, SEÑALADA

Koldo y Ábalos dormirán en Soto del Real.

La noticia es una auténtica bomba que ha caído en Ferraz y en Moncloa y amenaza con dinamitar la legislatura. Ábalos ya ha dado avisos que ponen de los nervios no solo a Pedro Sánchez, sino a todo su Gobierno, al PSOE y a su círculo íntimo.

Si ayer el exministro de Transportes dejaba caer que la infame reunión con Otegi para asegurar su apoyo a la moción de censura contra Rajoy ocurrió, y lanzaba un dardo a Yolanda Díaz, hoy ha dejado entrever que, si se abre el melón de Air Europa, cae Begoña Gómez.

Se vienen curvas para el marido de Begoña.

