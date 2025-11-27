¡A la cárcel! ¡Ábalos y Koldo dormirán en Soto del Real!

El juez del Tribunal Supremo (TS), Leopoldo Puente, ha aceptado la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de enviar al exministro de Transportes, José Luis Ábalos y a su exasesor, Koldo García, a prisión preventiva por el aumento de riesgo de fuga.

Anticorrupción considera que la posibilidad de hasta 30 años de cárcel por los presuntos amaños en la adjudicación de contratos públicos para la compra de mascarillas hace mucho más probable un intento de huida por parte de dos de los principales implicados en la trama de corrupción socialista.

El magistrado ha avisado a las partes de la resolución.

El exministro de Transportes y exsecretario general del PSOE, José Luis Ábalos, entra en prisión sin fianza por riesgo de fuga tras la petición de 26 años de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

Con el ingreso del que fuera hombre de confianza de Pedro Sánchez en Soto del Real, el miedo entra en el cuerpo del marido de Begoña, porque si hay alguien que conoce lo más turbio del manejo de su Gobierno y del PSOE es precisamente Ábalos. Y la amenaza de que cante la traviata se incrementa cada día.

Koldo García también ingresará en la misma prisión tras su declaración en el Supremo.

El hombre que da nombre a la trama de corrupción socialista también tiene mucha información —sus audios han sido fundamentales para desarmar el relato sanchista— y ya ha avisado de que todavía posee más evidencia sobre los chanchullos y movidas que aún no están en poder de la UCO.

La estrategia de ambos ha sido la misma y en los últimos días han ido dando muestras de que no caerán solos.