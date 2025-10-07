Paula Fraga hunde a Bob Pop por su candidatura: “Ha afirmado públicamente haber abusado de hombres”

Sin contemplaciones.

La abogada Paula Fraga ha reflexionado sobre la noticia de la candidatura a alcalde de Barcelona del activista de izquierdas Bob Pop.

La gallega ha publicado un duro mensaje en su perfil de X (antiguamente Twitter), en el que incluye un vídeo en el que habla sobre la corrupción política imperante actualmente en España.

Fraga no se ha guardado nada y ha descrito los ‘méritos’ del tertuliano de La SER que avalarían su candidatura, como repetir consignas y haber reconocido públicamente —contándolo como algo gracioso— que se había aprovechado de otros hombres que se encontraban bajo los efectos de sustancias psicotrópicas.

“Un señor que no tiene más mérito que repetir como un papagayo eslóganes de la teología woke y que ha afirmado públicamente haber abusado de hombres drogados. La mera declaración de voluntad de poner a esta gente al frente es otra forma de corrupción. Es la corrupción de las élites de la que aquí hablo”.

En el vídeo al que hace referencia en el texto, la letrada incide en cómo la política española está llena de personas que no tienen ni preparación ni méritos para ocupar los cargos que ostentan, pero que son colocadas por cumplir favores o por interés electoral, pese a que no tengan ningún tipo de experiencia en el área.

“Ahora mismo estamos en un momento de corrupción generalizada. De corrupción de las élites también. Llegan los peores a la clase política. A mí me da vergüenza el 90% de nuestros ministros y nuestro presidente. Ves que es gente incompetente”.

Incide en que dirigir un país, una comunidad o una localidad es el honor más grande, por lo que resalta que deben estar los mejor preparados por formación, pero también aquellos fieles a los valores y principios democráticos.

“Aquí es todo lo contrario: tenemos un presidente y una clase política, especialmente la izquierda, que parece que lo que quiere es destruir la propia nación. Pactar con los nacionalistas fragmentarios es un hecho de corrupción política. Este Gobierno ha nacido absolutamente viciado y absolutamente fraudulento porque nació de ese acto de corrupción política”.

Un señor que no tiene más mérito que repetir como un papagayo eslóganes de la teología woke y que ha afirmado públicamente haber abvsado de hombres drogad0s. La mera declaración de voluntad de poner a esta gente al frente es otra forma de corrupción. Es la corrupción de las… https://t.co/06VfujJkCp pic.twitter.com/19ojmIA9lX — Paula Fraga (@Paulafraga__) October 6, 2025