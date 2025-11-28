¡Desmemoria histérica! La líder del PSOE en Alicante acusa a VOX de ser franquista… ¡cuando su padre fue alcalde con Franco!

No es memoria histórica.

Sino desmemoria histérica.

La líder del PSOE en el Ayuntamiento de Alicante, Ana Barceló, montó el pollo en el último pleno municipal arremetiendo contra los ediles de VOX.

Todo vino a colación de que el portavoz de la formación de Santiago Abascal, Mario Ortolá, afeó a los socialistas que no estuviesen al cabo de la calle de los problemas de los alicantinos:

¿Dónde están los ocho concejales del Partido Socialista? Nosotros somos cuatro y se puede, ¿eh? Si se le echa ganas, todo dependerá de la importancia que le dé cada uno a Alicante. Vienen con la impronta del Congreso, donde gobierna el brazo político de un partido terrorista. Los que hace apenas 12 años ordenaban asesinatos ahora ordenan las políticas de Pedro Sánchez. El PSOE se encuentra arrinconado en Alicante, arrinconado también en la Comunidad Valenciana y tiene un futuro bastante negro.

Barceló sufrió un ataque de cólera:

Ustedes están sosteniendo a un gobierno, han sostenido a Mazón, que todo el mundo sabe que es la persona responsable de las 229 víctimas de la DANA. Eso es lo que hacen ustedes, que son hijos de la dictadura, son hijos del franquismo y son hijos de un dictador.

El problema es que Barceló, antes de ponerse a dar lecciones, sí que tiene vínculos con el franquismo.

Concretamente su padre, Luis Barceló Verdú, que fue alcalde del municipio de Sax entre 1950 y 1958, en plena dictadura franquista, y dejó escritos públicos con referencias explícitas al régimen, incluidas proclamas como ‘Viva Franco’ y ‘Arriba España’.