Jordi Sevilla (PSOE) da la puntilla al inquilino de La Moncloa: «Hay que pasar página de Pedro Sánchez»

No es la primera vez que sale a criticar a Pedro Sánchez.
Pero en esta ocasión, Jordi Sevilla se mostró más claro y contundente.
El exministro socialista de Administraciones Públicas y excolaborador del actual inquilino de La Moncloa se despachó a gusto contra el presidente del Gobierno en el programa de Carlos Alsina en ‘Más de uno’ (Onda Cero).
Al hilo de todos los escándalos que enfangan al PSOE y al Gobierno de España, Sevilla consideró que al igual que pasó con Felipe González o con José Luis Rodríguez Zapatero, toca ir pasando página de Pedro Sánchez:
Hay que empezar a pensar en pasar página de Pedro Sánchez. Respecto a esta cuestión, ha señalado que existe una cierta sensación dentro del partido de que la etapa Pedro Sánchez está finalizando. Hay que hacerlo con tranquilidad, sin agobios, sin prisas, de la mejor manera posible, salir un partido unido, un partido socialdemócrata, un partido que devuelva la ilusión, como digo, a los militantes y a los ciudadanos, y un partido que sobre todo se considere al servicio de los ciudadanos y al servicio de España.
Sevilla detectó un hartazgo entre la militancia del PSOE con el Gobierno Sánchez:
Me doy cuenta de ello cuando hablo con mis compañeros. Yo sigo militando en el PSOE y voy a seguir militando en el PSOE porque es mi partido, pero noto, por una parte, que ha habido muchas bajas, mucho abandono, por otra parte, que el partido prácticamente no existe, el partido es cada vez más Pedro Sánchez, nada más. Pero por otra parte, noto ya no solo en militantes, sino en muchos simpatizantes, votantes, mucha gente que se siente incómoda. Incómoda con la situación actual.
El exministro recordó que él estuvo con Pedro Sánchez hasta que en noviembre de 2019 se echa en brazos de Pablo Iglesias. Ahí decide ir separándose de su figura al ver que todo se podemizaba a velocidad sideral:
Y estuve con él hasta que efectivamente da el abrazo a Pablo Iglesias y pega el giro hacia el populismo, es decir, a partir de ahí yo viví un proceso de podemización progresiva de Pedro Sánchez hacia afuera y de, digamos, asentamiento de una estructura de partido en la que solo hay uno, que es él, y se ha rodeado un club de fans. Aquello era tan contrario a los 40 años de trayectoria en Partido Socialista.