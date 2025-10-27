Jordi Sevilla entona el mea culpa por consentir que Pedro Sánchez instaurase una dictadura en el PSOE

Es uno de los socialistas más históricos.

Y también de los más críticos con el actual presidente del Gobierno.

Y eso que Jordi Sevilla, en una entrevista en ‘El Español‘ reconoce haber sido de los que estuvo al lado de Pedro Sánchez.

Pero asegura que todo empezó a torcerse desde el resultado electoral del 23 de julio de 2023 cuando el dirigente del PSOE optó por echarse al monte y seguir en La Moncloa al precio de pactar con los enemigos de España.

Aunque ya no le gustó que se coaligase con Pablo Iglesias tras las elecciones del 19 de noviembre de 2019:

Pedro Sánchez mantiene bien el tipo hasta que le da el abrazo a Pablo Iglesias y lo incorpora en el Gobierno, justo después de la campaña electoral en la que había dicho que no podría dormir en La Moncloa si tuviera a Podemos en el Gobierno. He estado con Pedro Sánchez en 2015 y 2016, cuando se hizo el acuerdo de Gobierno con Ciudadanos. Cuando se pudo gobernar. Y en todo aquel período, hasta las elecciones del 2019, en las que marca distancias con Podemos. A partir de ese momento, en el que forma Gobierno abrazándose con Pablo Iglesias, empieza la “podemización” del Partido Socialista, que le lleva a formar un Gobierno en el que casi no hay hueco para sacar adelante las políticas socialdemócratas. Lo único para lo que están sirviendo los 121 diputados del Partido Socialista es para sacar adelante las medidas que les propone Sumar, Junts o ERC, pero no estoy viendo que el Gobierno esté haciendo una política socialdemócrata.

Dijo que a partir de ese 23-J, Sánchez apostó claramente por los extremismos:

Yo he estado con Pedro Sánchez hasta el 23-J por la noche. El que cambió fue él. En política hay principios que no pueden estar en venta. Ese desdibujamiento de algunos de los principios, convertirlo todo en táctica, todo en negociable, es lo que ha terminado por desdibujar a este Partido Socialista con el que mucha gente no nos sentimos identificados.

Criticó el cesarismo instaurado por el presidente del Gobierno:

Hay mucho militante del PSOE, desde los más viejos hasta los más jóvenes, que se sienten un poco decepcionados con esta política que, por otro lado, ha coincidido también con un excesivo protagonismo del líder, que casi no hay nadie que se atreva a llevarle la contraria. Hemos permitido que un secretario general, elegido democráticamente, se haya convertido prácticamente en un César del partido, y eso ha alejado a mucha gente del partido.

Sevilla aseveró que hay posibilidades de volver a enderezar el rumbo del PSOE:

Yo lo que quiero y busco es unir a toda esta gente que nos hemos quedado fuera, alejados, al margen, pero que seguimos sintiendo que el Partido Socialista es nuestro partido. Que nos empecemos a organizar dentro del Partido Socialista, aprovechando que los estatutos permiten la existencia de corrientes perfectamente democráticas. Hay que devolverle al PSOE un discurso con voluntad de mayoría de país y con proyecto de una España en la que no sobra nadie, sino todo lo contrario. Eso es la socialdemocracia.

Pero tuvo claro que la solución viene por la savia nueva del PSOE: