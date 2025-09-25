¿Cumbre pos-Sánchez? Medio centenar de socialistas se reúnen para sobrevivir al marido de Begoña

Ha dejado de ser un tabú.

¿Existe vida para el PSOE tras Pedro Sánchez?

El día de ayer, un grupo de alrededor de cincuenta socialistas, entre los que se encuentran viejas glorias y otros que prefieren no ser recordados, han decidido reunirse en Madrid. No es una celebración por el cumpleaños de uno de ellos. Este encuentro, discreto pero revelador, tiene como objetivo sentar las bases de lo que algunos ya denominan “pos-sanchismo”.

Lejos de parecer una conspiración típica, la reunión -que no ha sido secreta- ha evidenciado el nivel de desconfianza que reina en el partido tras un período marcado por el hiperliderazgo de Sánchez.

Los participantes, con cautela y móviles bien apagados, discuten estrategias, reparten culpas y, sobre todo, lanzan mensajes sobre su supervivencia política. Ha quedado claro que la marca PSOE corre peligro cuando las crisis internas superan a la oposición.

El lugar elegido ha sido el restaurante El Luarques, ubicado a unos cuantos pasos del Congreso de los Diputados.

El momento elegido no es casual. El PSOE ha encadenado varias derrotas parlamentarias y escándalos judiciales, lo que ha generado un clima de creciente desconfianza interna. La reciente caída del proyecto estrella sobre la jornada laboral, la detención de Santos Cerdán —exnúmero tres del partido y mano derecha de Sánchez— y la presión judicial sobre su entorno, como el procesamiento de su hermano, han acelerado los movimientos entre las bases críticas.

Mientras tanto, Sánchez ha optado por una huida hacia adelante anunciando su candidatura a unas eventuales elecciones.

Tampoco hay que olvidar su política aislacionista: decisiones cruciales tomadas en soledad y dejando a un lado incluso a figuras relevantes como María Jesús Montero. Uno de los episodios más recordados fue ese retiro espiritual de cinco días en el que mantuvo en vilo a su equipo y al país entero, solo para anunciar su continuidad en el último instante. El resultado ha sido un partido herido, líderes desorientados y una militancia que, entre sorpresa y resignación, empieza a mirar hacia otros posibles liderazgos.

El perfil de los díscolos: ¿quién está en la foto?

Entre los asistentes a esta cumbre se encuentran históricos del partido, exministros y cuadros territoriales que han visto disminuir su influencia durante la era Sánchez. También acudieron jóvenes promesas decepcionadas por la falta de debate interno y la deriva personalista del partido.

Todos comparten una idea común: el PSOE debe prepararse para lo que vendrá después, con o sin Sánchez al frente, evitando repetir el abismo que supuso la crisis de 2016.

Entre el medio centenar de ex altos cargos, ex diputados y militantes venidos de toda España, destacan la ex portavoz del Grupo Socialista en el Congreso Soraya Rodriguez; el ex secretario general del PSE Nicolas Redondo; el vicepresidente del Parlamento Vasco, ex diputado nacional José Antonio Maturana; el ex presidente de Extremadura Juan Carlos Rodríguez Ibarra; los ex ministros Jordi Sevilla y Virgilio Zapatero; el ex presidente del Senado Juan José Laborda; los ex eurodiputados Pedro Bofill y Alejandro Cercas; el ex alcalde de Alcañiz y ex diputado nacional Ignacio Urquizu, la vicepresidenta de Sociedad Civil Catalana, Teresa Freixes, la ex dirigente madrileña Ana Morella o el catedrático Antonio Elorza.

La “herencia Begoña”, el “efecto Cerdán” y hasta la posibilidad de que algún día Montero despierte presidenta del Gobierno por accidente. Los presentes son conscientes de que la situación puede pasar rápidamente de tragicomedia a tragedia si la justicia avanza o alguna federación territorial decide rebelarse abiertamente ante los desmanes de un Sánchez dispuesto a todo por permanecer en La Moncloa.

El cesarismo de Sánchez ha creado una cultura donde reina el miedo y la adhesión forzada; aquí discrepancias pueden costar caro en términos políticos. Sin embargo, cada vez son más quienes reclaman un debate plural y un retorno al socialismo clásico frente a lo que consideran una deriva personalista.

Pese a ello, esta ‘cumbre’ celebrada en Madrid puede ser un punto decisivo. Por primera vez desde 2017, se discute abiertamente dentro del PSOE sobre liderazgo, modelo organizativo y relación con sus bases. Nadie se atreve a hacer pronósticos sobre desenlaces inmediatos e insisten en que la reunión no era «decisoria» sino una «toma de contacto»; sin embargo, con la previsión de un otoño intenso y lleno de sobresaltos políticos cualquier escenario puede abrirse.