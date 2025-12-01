Alfonso Rojo: «Al PSOE y compinches vamos a pasarlos por la piedra»

Para no dormir.

Sánchez y la Brunete Pedrete periodística a su servicio repiten como una letanía que el PP se ha plegado a VOX y asume su programa.

Abascal no se cansa de decir que PP y PSOE son lo mismo.

Y Feijóo y hasta Ayuso sostienen que los voxistas y socialistas forman pinza contra ellos.

Es para estudiarlo.

Yo sostengo que, por lógica, por interés y por el bien de España, el centroderecha debe dejarse de melindres y abordar el futuro con un acuerdo de mínimos.

Y que, salvo cataclismo y aunque pongan palos en las ruedas o echen arena en los cojinetes algunos atolondrados, como hizo la extremeña Guardialo en 2023, esta vez echamos a Sánchez de La Moncloa.

El PP pierde votos por su derecha porque VOX está sabiendo asumir la frustración que generan en la gente corriente la inmigración ilegal y la asfixia burocrática.

Ganará en las urnas y formará un gobierno de coalición.

No hay otra.

Es el signo de los tiempos, como estamos viendo en toda Europa, y es lo que demanda la calle en España, donde al giro a la derecha general se suman la rampante corrupción oficial, la ineficacia en la gestión y las amenazas a la unidad nacional.

La manifestación del PP de este domingo ha sido un paso más en ese sentido y estuvo bien que Feijóo reclamara elecciones y subrayara que hay que elegir ya entre la dignidad y el oprobio político en que vivimos.

Lo que no me gustó y me parece una pardillada es que volviera a apelar al imaginario “PSOE bueno”.

Sobraba eso de que “Sánchez está manchando la historia del partido”, porque el PSOE es una mierda como el sombrero de un picador y está teñido por el antiespañolismo, el crimen y la corrupción desde sus ya lejanos orígenes.

Tampoco me parece de recibo que tendiera una mano a los compinches separatistas del marido de Begoña, excepto a los etarras de Bildu, preguntando hasta cuándo van a seguir tragando con la corrupción del sanchismo.

Es urgente echar a Sánchez y a su cuadrilla de maleantes, pero el PSOE, Junts, PNV, ERC, los comunistas de Podemos y Sumar y el partido de ETA son enemigos de España y están embarcados de hoz y coz en un siniestro “frente popular”.

Los derechistas y xenófobos de Puigdemont son, además de golpistas, sucesores de trincones catalanes del 3 %.

Los meapilas peneuvistas alimentaron durante décadas el crimen etarra porque les venía bien.

De los sectarios de Rufián, la teñida Yolanda y el tabernero Iglesias, qué les voy a contar.

¿De qué hay que hablar con gente así?

Creo que tendremos elecciones en la primavera de 2026, pero si no es así, como mucho llegarán a finales de 2027.

Si hay que esperar, esperamos, apretando más cada día, y cuando ganemos, los pasamos por la piedra.