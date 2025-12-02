Javier Algarra avanza cómo acabará el presidiario Ábalos y recuerda su pasado ‘torrentiano’: “Si él quiere…”

En Tiempo de Hablar, Alfonso Rojo entrevista a un periodista de muy larga trayectoria profesional, Javier Algarra, tras la publicación de su último libro “El Caballero de la Ribera” en Eolas Ediciones.

Esta segunda novela de Algarra se enmarca en un hecho histórico, el enfrentamiento entre Juana la Beltraneja e Isabel La Católica por heredar el Trono de Castilla. Como todos sabemos, venció la segunda pero ¿qué habría pasado si hubiera ganado la primera?. A partir de ahí, Algarra hace una novela de historia ficción, muy bien escrita con un lenguaje dinámico y preciso y construida en varios niveles de lectura:

Histórico: se desarrolla en el marco real de nuestro pasado y de forma muy documentada.

Simbólico: relaciona mitos y leyendas que realmente existen con escudos y blasones auténticos y personajes verdaderos.

Descriptivo: es como una road-movie, en la que se describen lugares que realmente existen en la actualidad y que tuvieron un especial significado en la Edad Media.

Argumental: la trama es un thriller, que el lector va desentrañando al mismo tiempo que los personajes.

Pero Javier Algarra, antes de escribir libros, se ha dedicado toda su vida al periodismo. En la actualidad, dirige y presenta el programa “Hoy es el Día” en Onda Madrid. Antes de eso, Javier Algarra ha dirigido informativos en Televisión Española, Antena 3 Televisión, Radio Nacional de España, Onda Cero Radio. También, ha sido corresponsal en Londres de RNE y fue el conductor del famoso programa “El Gato al Agua” en «Intereconomía Televisión”. Por tanto, su valoración de la política actual tiene ese plus de quien ha estado décadas haciendo información y análisis político.

La entrevista, resumida en titulares, ha dejado impactantes ideas: