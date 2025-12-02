Javier Algarra avanza cómo acabará el presidiario Ábalos y recuerda su pasado ‘torrentiano’: “Si él quiere…”

En Tiempo de Hablar, Alfonso Rojo entrevista a un periodista de muy larga trayectoria profesional, Javier Algarra, tras la publicación de su último libro “El Caballero de la Ribera” en Eolas Ediciones.
Esta segunda novela de Algarra se enmarca en un hecho histórico, el enfrentamiento entre Juana la Beltraneja e Isabel La Católica por heredar el Trono de Castilla. Como todos sabemos, venció la segunda pero ¿qué habría pasado si hubiera ganado la primera?. A partir de ahí, Algarra hace una novela de historia ficción, muy bien escrita con un lenguaje dinámico y preciso y construida en varios niveles de lectura:
- Histórico: se desarrolla en el marco real de nuestro pasado y de forma muy documentada.
- Simbólico: relaciona mitos y leyendas que realmente existen con escudos y blasones auténticos y personajes verdaderos.
- Descriptivo: es como una road-movie, en la que se describen lugares que realmente existen en la actualidad y que tuvieron un especial significado en la Edad Media.
- Argumental: la trama es un thriller, que el lector va desentrañando al mismo tiempo que los personajes.
Pero Javier Algarra, antes de escribir libros, se ha dedicado toda su vida al periodismo. En la actualidad, dirige y presenta el programa “Hoy es el Día” en Onda Madrid. Antes de eso, Javier Algarra ha dirigido informativos en Televisión Española, Antena 3 Televisión, Radio Nacional de España, Onda Cero Radio. También, ha sido corresponsal en Londres de RNE y fue el conductor del famoso programa “El Gato al Agua” en «Intereconomía Televisión”. Por tanto, su valoración de la política actual tiene ese plus de quien ha estado décadas haciendo información y análisis político.
La entrevista, resumida en titulares, ha dejado impactantes ideas:
“Por el hecho de ser catalán, soy muy español”
“Es importante escribir novelas históricas. Nuestra historia es un patrimonio que hay que cuidar”
“Nuestros hijos en vez de jugar con sombreros de cowboys deberían jugar con yelmos y espadas”
“La memoria histórica ya se está aplicando. Los menores de 25 años no saben quién fue Miguel Ángel Blanco”
“He dado clases a menores de 18 años que no saben qué fue ETA”
“Tenemos menos libertad de la que había hace unos años. Eso es preocupante en una democracia”“Hay medios apesebrados que reciben subvenciones para cantar las alabanzas. Otros no lo tienen nada fácil”
“En la vida social hay cada vez más injerencia del Estado. El Gobierno se mete en nuestra cama para decir cómo tiene que ser nuestra sexualidad”
“Yo le tengo mucho cariño a la Guardia Civil. Es un cuerpo que ha derramado su sangre para protegernos. Mi primera novela se llama quizá por eso los llaman números”
“Mi etapa profesional preferida es la de corresponsal en el extranjero”
“Yo contaba historias desde el Reino Unido que los espectadores españoles había que poner en contexto”
“Estoy haciendo en la radio programas sobre libros, historia, gastronomía o efemérides. Estoy harto de la situación política de España”
“Tenemos un Gobierno que es capaz de pactar con los albaceas etarras que son los de Bildu”
“Fui yo quien descubrió a Pablo Iglesias en televisión. Luego le llamaron los de Cuatro y los de la Sexta”
“En Dando Caña tenía cada jueves de contertulio a José Luis Ábalos. Y ya tenía ese toque Torrente”
“Yo nunca he tenido miedo de tener en mis tertulias a gente de diferentes ideologías”
“Si Ábalos quisiera, podría tirar de la manta. Si la Fiscalía le ofrece un pacto de pocos años de cárcel”
“Cuando tiran a Pedro Sánchez de la dirección del PSOE, es Ábalos el que le recoge”
“No veo a Ábalos inmolándose por Pedro Sánchez salvo que tenga una buena oferta de que en el PSOE le van a cuidar”
“Begoña Villacís venía a mi programa como abogada de Legálitas y ahí le hicieron ofertas políticas. Se fue a Ciudadanos”
“Hay mucha gente que le pide a Espinosa de los Monteros que lidere algo. Pero él no quiere provocar un cisma en VOX”
“Los periodistas sabemos cuándo empezamos un programa pero nunca cuándo lo acabamos”“En mis clases a estudiantes de periodismo les digo que han escogido la profesión más bonita del mundo y que en sus manos está preservarla”
“Estoy dándole vueltas a una historia de finales del XIX con la pérdida de Cuba y Filipinas y la industria de la Barcelona de aquella época”