EURICO CAMPANO DINAMITA 'EL PENTAGRAMA' MÁS CALIENTE DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS

Fiel reflejo de la grieta en la derecha española: acusaciones, desplantes y algún insulto

"¡Te avergüenzas de ser del PP!" "¡Y a ti te paga VOX!"

Lo de Paco Salazar: "Un socialista es un chimpancé con un ataque de priapismo"

"¡Estás con Sarah Santaolalla!"

‘El Pentagrama’ de Periodista Digital de este 12 de diciembre sí se merece el apelativo de ser el programa más caliente de la Red. Y eso, sin nadie de izquierdas a quien confrontar.

Apareció Eurico Campano, presentador de La Retaguardia en la casa, y aprovechando la ausencia de Rebeca Crespo, puso patas arriba la tertulia. Enfrentamiento durísimo con el entonces presentador del espacio, Bertrand Ndongo, el ‘agitador’ agitado. Campano aprovecha sus tablas en tertulias para no dejar ni responder a un desesperado Ndongo. Cruce de acusaciones durísimas de ser de este u otro partido, algún que otro insulto en tono gracioso, y con dos espectadores de lujo riendo cada una de las acometidas: Josué Cárdenas y Eduardo García Serrano a los aplausos.

Con la que está cayendo en el panorama político actual y con medio PSOE ya metido en la cárcel, sin duda esta tertulia es la mejor forma de arrancar un fin de semana con una copita de vino. Se lo recomendamos encarecidamente.

