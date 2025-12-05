Lo de Paco Salazar: «Un socialista es un chimpancé con un ataque de priapismo»

No podemos negar que no hay un puntito de pasárnoslo bien con este Gobierno de desmanes de todo tipo. Sobre todo en los casos de alcoba son en los que uno se puede permitir más el chascarrillo. Y en el PSOE, de esto, tienen para dar y tomar.

En ‘El Pentagrama’ de este viernes 5 de diciembre lo pasamos en grande. Eduardo García Serrano, Rebeca Crespo, Alfonso Rojo, Bertrand Ndongo y Josué Cárdenas, fíjense que 10 patas para un banco.

Abordamos el asunto último, el del guarrillo Paco Salazar. Y es que a Sánchez rabioso todo les son pulgas, empezando por su mujer, su hermano, su suegro y siguiendo por su núcleo de confianza de los Cerdán, Ábalos, Koldo, Aldama y Salazar. No hay uno bueno, no rebusquen. Son todos chuscos y torrentianos. ¿No será, en este punto, que el que tiene algo malo dentro de sí es el propio Presidente? ustedes piénsenlo y ya nos lo cuentan. Pueden dejar sus comentarios en el propio vídeo de Youtube que enlazamos en la cabecera aquí.