El tenebroso aviso de Miquel Giménez: «Pedro Sánchez se acabará, pero su semilla del mal seguirá»

Miquel Giménez Gómez (Barcelona, 1959) es un periodista, guionista y escritor español que trabaja tanto en catalán como en castellano. Inició su carrera en la radio en los años ochenta y ha colaborado con figuras como Luis del Olmo, Javier Sardà, Julia Otero o Jesús Hermida, desarrollando una extensa trayectoria en programas de humor, sátira política y tertulia.

Ha trabajado en numerosas cadenas de radio y televisión (Ràdio 4, RNE, Onda Cero, COM Ràdio, TVE, TV3, Antena 3, entre otras) como guionista, presentador y colaborador. En prensa ha sido columnista en medios como El Mundo (edición de Cataluña), E-notícies, El Debat y El Plural, consolidándose como analista político.

Como escritor, ha publicado novelas y recopilaciones de relatos, entre ellas series de intriga en catalán y obras de ficción como Mystero, además de libros como Operación Barcelona: matar a Hitler. Ha recibido premios como el Ciudad de Barcelona de radio y televisión, y en los últimos años se ha hecho notar también por sus posiciones críticas con el independentismo catalán.

Hoy, protagoniza Tiempo de hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para presentar su último libro, titulado Cómo Sánchez destruye a España, en el que Giménez traza un paralelismo inquietante: la coalición que sostiene a Sánchez reproduce el Frente Popular de 1936; además de explicar cómo ha ido colonizando organismos para perpetuarse en el poder.

Además, en su visita al plató de Periodista Digital ha analizado la actualidad política del país y se ha atrevido a hacer un pronóstico sobre el futuro del país.

En su conversación con el director de este digital, ha ofrecido unas reflexiones muy interesantes: