El tenebroso aviso de Miquel Giménez: «Pedro Sánchez se acabará, pero su semilla del mal seguirá»

Miquel Giménez Gómez (Barcelona, 1959) es un periodista, guionista y escritor español que trabaja tanto en catalán como en castellano. Inició su carrera en la radio en los años ochenta y ha colaborado con figuras como Luis del Olmo, Javier Sardà, Julia Otero o Jesús Hermida, desarrollando una extensa trayectoria en programas de humor, sátira política y tertulia.
Ha trabajado en numerosas cadenas de radio y televisión (Ràdio 4, RNE, Onda Cero, COM Ràdio, TVE, TV3, Antena 3, entre otras) como guionista, presentador y colaborador. En prensa ha sido columnista en medios como El Mundo (edición de Cataluña), E-notícies, El Debat y El Plural, consolidándose como analista político.
Como escritor, ha publicado novelas y recopilaciones de relatos, entre ellas series de intriga en catalán y obras de ficción como Mystero, además de libros como Operación Barcelona: matar a Hitler. Ha recibido premios como el Ciudad de Barcelona de radio y televisión, y en los últimos años se ha hecho notar también por sus posiciones críticas con el independentismo catalán.
Hoy, protagoniza Tiempo de hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo, para presentar su último libro, titulado Cómo Sánchez destruye a España, en el que Giménez traza un paralelismo inquietante: la coalición que sostiene a Sánchez reproduce el Frente Popular de 1936; además de explicar cómo ha ido colonizando organismos para perpetuarse en el poder.
Además, en su visita al plató de Periodista Digital ha analizado la actualidad política del país y se ha atrevido a hacer un pronóstico sobre el futuro del país.
En su conversación con el director de este digital, ha ofrecido unas reflexiones muy interesantes:
«La izquierda de España es antiespañola: si quieres una subvención, necesitas odiar sus símbolos y su historia».
«La izquierda española es la más aristocrática del mundo: por eso odian la igualdad entre españoles».
«Sánchez es un virus que se ha inoculado en España y en los españoles».
«Sánchez es un imán para todo lo malo: nada más hay que fijarse en quiénes le rodean».
«Sánchez tiene un partido propio que ni es socialista ni es español. Es sanchista».
«Sánchez se puede acabar como personaje, pero su semilla del mal seguirá ahí. Hará falta mucha voluntad política para erradicarla».
«Cataluña es la creadora del sistema que padecemos».
«En Cataluña hay un puñado de familias que mandan desde hace 200 años».
«Cuando venga Puigdemont, invitaré al pobre a comer a mi casa; no tiene nada, el pobre».
«En Junts tiemblan cuando escuchan el nombre de Silvia Orriols».
«La relación entre Sánchez y Junts está agotada porque no puede entregarle nada más a los independentistas».
«El Estado necesita un reset; aunque la Constitución nos ha servido, las autonomías no funcionan».
«En España se le ha dado cabida a la tontería: hay traductores en el Congreso».
«El sanchismo está en las últimas, pero me preocupa lo que dejará detrás de sí».
«Solo recuperar el nombre internacional de España costará lo suyo».
«Sánchez tendrá que convocar elecciones más pronto que tarde: ya no tiene mayoría parlamentaria».
«Los políticos tienen un cuajo más grande que los ciudadanos de a pie».
«En España nos faltan algunos valores de los protestantes, como la meritocracia y la austeridad».
«Este libro no tiene conclusión, de momento».