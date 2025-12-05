Si el Gobierno lo permite

EEUU impulsa la vía penal contra Zapatero

Archivado en: Economía

Hoy explico uno de los temas más graves y explosivos de los últimos meses:

Estados Unidos ha activado la vía penal contra José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, a raíz de las nuevas revelaciones judiciales del ex jefe de Inteligencia de Venezuela, Hugo “El Pollo” Carvajal.

Lo que parecía un escándalo lejano ya está empezando a rozar Madrid.

Y esto no es geopolítica ligera: es Derecho penal internacional.

Según Vozpópuli, la Justicia estadounidense está investigando a Zapatero como “colaborador necesario” del aparato económico del régimen de Nicolás Maduro, en operaciones vinculadas a PDVSA, pagos opacos y movimientos financieros relacionados con la corrupción chavista. Carvajal —que conoce todas las cloacas del chavismo— habría entregado documentación y testimonios directos sobre pagos, intermediaciones y operaciones energéticas con participación del expresidente español.

🔥 ¿Qué puede ocurrir?

📌 Embargo inmediato de bienes en territorio estadounidense.

📌 Investigación del patrimonio internacional: cuentas, sociedades instrumentales, fundaciones, testaferros.

📌 Órdenes de detención o requerimientos internacionales si el Departamento de Justicia (DoJ) lo considera necesario.

📌 Y lo más relevante: la apertura de un caso penal contra un expresidente europeo.

🔥 ¿Por qué esto es histórico? Porque implica directamente a un ex jefe del Gobierno español, no a un asesor o a un ministro. Y porque demuestra que EE. UU. no tiene reparos en perseguir a figuras políticas de primer nivel, incluso si han sido aliados o actores relevantes en el tablero internacional. Además, reabre un debate que en España se ha querido enterrar: las relaciones institucionales, diplomáticas y económicas que el Gobierno de Zapatero mantuvo con el régimen de Chávez y Maduro, y las redes de intereses que se tejieron durante años.

🔥 ¿Por qué nos afecta? Porque España podría quedar políticamente señalada. Porque este caso puede tener implicaciones diplomáticas. Y porque, si se confirman los indicios, estaríamos ante el mayor escándalo político-internacional de los últimos 40 años en nuestro país.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

PIANOS DIGITALES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Guitarras Impresión 3D Pianos digitales Pintura artistica
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]