EEUU impulsa la vía penal contra Zapatero

Hoy explico uno de los temas más graves y explosivos de los últimos meses:

Estados Unidos ha activado la vía penal contra José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno de España, a raíz de las nuevas revelaciones judiciales del ex jefe de Inteligencia de Venezuela, Hugo “El Pollo” Carvajal.

Lo que parecía un escándalo lejano ya está empezando a rozar Madrid.

Y esto no es geopolítica ligera: es Derecho penal internacional.

Según Vozpópuli, la Justicia estadounidense está investigando a Zapatero como “colaborador necesario” del aparato económico del régimen de Nicolás Maduro, en operaciones vinculadas a PDVSA, pagos opacos y movimientos financieros relacionados con la corrupción chavista. Carvajal —que conoce todas las cloacas del chavismo— habría entregado documentación y testimonios directos sobre pagos, intermediaciones y operaciones energéticas con participación del expresidente español.

🔥 ¿Qué puede ocurrir?

📌 Embargo inmediato de bienes en territorio estadounidense.

📌 Investigación del patrimonio internacional: cuentas, sociedades instrumentales, fundaciones, testaferros.

📌 Órdenes de detención o requerimientos internacionales si el Departamento de Justicia (DoJ) lo considera necesario.

📌 Y lo más relevante: la apertura de un caso penal contra un expresidente europeo.

🔥 ¿Por qué esto es histórico? Porque implica directamente a un ex jefe del Gobierno español, no a un asesor o a un ministro. Y porque demuestra que EE. UU. no tiene reparos en perseguir a figuras políticas de primer nivel, incluso si han sido aliados o actores relevantes en el tablero internacional. Además, reabre un debate que en España se ha querido enterrar: las relaciones institucionales, diplomáticas y económicas que el Gobierno de Zapatero mantuvo con el régimen de Chávez y Maduro, y las redes de intereses que se tejieron durante años.

🔥 ¿Por qué nos afecta? Porque España podría quedar políticamente señalada. Porque este caso puede tener implicaciones diplomáticas. Y porque, si se confirman los indicios, estaríamos ante el mayor escándalo político-internacional de los últimos 40 años en nuestro país.