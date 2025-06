Miquel Giménez zurra de lo lindo a ‘La Fontanera’ del PSOE: «Leire, que la gente no es imbécil»

Implacable.

El periodista Miquel Giménez acabó de un plumazo con las mentiras de Leire Díez, ‘La Fontanera’ del PSOE.

El habitual colaborador de ‘Horizonte’ (Cuatro), programa presentado por Iker Jiménez, no se tragó en absoluto las explicaciones de la ya exmilitante socialista sobre que su objetivo, al albur de los audios que han salido sobre ella, era realizar un trabajo de investigación y preparar un libro.

Así lo expresó con mucha ironía:

Doña Leire, si nos está viendo, el título del libro tiene que ser ‘Abandonada en un quicio o tanta desgracia es vicio’. Yo creo que eso, o ‘La huerfanita de Oviedo’ también podría ser, porque seguro que moverá al llanto de mucha gente. La señora Leire, cuando se entrevista con Santos Cerdán y el que conozca mínimamente la estructura del PSOE, y yo la conozco, sabe que es imposible que una militante de base, de base, pueda acceder al secretario de organización así como el que entra en una cafetería y se pide un cortado y le entrega un pendrive. Y ese pendrive, dice que se lo entrega él, porque allí hay información relevante, y por lo tanto se lo entrega él. Y entonces el PSOE dice, ah, lo estudiaremos en profundidad, y depende de lo que veamos, se lo pasaremos al juez.

Giménez estalló de lo lindo:

¡Oiga usted, alma, cándida, Leire! si ese pendrive contiene, no sé, los cuentos de Turgenev o el Majabarata, pues no hace falta que se lo dé a Santos Cerdán, porque francamente no lee. Pero si contiene información que usted cree que es susceptible de delito, lo suyo no es ir a ver a su secretario de organización, es ir al juzgado de guardia y decirle al juez, señoría, tengo esto, y quiero ponerlo en sus manos para que se investigue. Es todo una historia tan rocambolesca… ¿años de investigación y se los entregas a Santos Cerdán en un pendrive? Aquí mi libro, lo único que había hecho en mi vida, aquí se lo dejo, señor Santos Cerdán.

El tertuliano recordó quién es Santos Cerdán, hombre clave en las negociaciones con el prófugo Carles Puigdemont:

Quiero recordar que es uno de los señores que ha tenido trato con Puigdemont en nombre del gobierno de España, a espaldas de todos los españoles, que todavía no sabemos qué es lo que han pactado ni lo que están pactando. Quiero decir que la señora Leire ha tenido una posición de poder. No hay ningún periodista de investigación que yo conozca y ha conocido, y creo que conoceré, que se siente con un entrevistado y le diga, bueno, si usted me cuenta cosas de Álvaro Nieto, yo a usted le puedo quitar los juicios que tiene y la deuda. Es que a nadie se le pasa por la cabeza.

Y acabó rematando a ‘La Fontanera’ del PSOE: