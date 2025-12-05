Soto Ivars replica a las ‘charoflautas’ que fueron a reventar la presentación de su libro: «Eran 30 chifladas»

Increíble.

Pero es la viva imagen de que en este país llamado España determinados personajes actúan bajo la estrategia del rebaño.

Juan Soto Ivars, que presentaba en Sevilla su libro ‘Eso no existe’, que versa sobre las denuncias falsas, sufrió un amago de escrache durante el acto que tenía lugar en una biblioteca pública.

Una treintena de ‘charoflautas’ fueron a reventar el acto, aunque este pudo celebrarse finalmente.

Así lo contó en ‘Horizonte’ (Cuatro) el periodista y escritor:

Lo cuento de manera sintética. Yo estoy en Sevilla promocionando este libro, que se llama ‘Esto no existe’, que es una investigación que he hecho durante siete años sobre las denuncias falsas en violencia de género, que según parece no existen. La fiscalía dice que es el 0,0001. Y en el libro este, pues, yo vengo a mostrar, a exhibir o a desvelar una realidad que a mucha gente, que mucha gente está sufriendo, que es que las denuncias instrumentales y falsas son muchísimas más, ¿no?

Aclaró que el libro está perfectamente documentado:

Entonces, es un libro que viene con 100 páginas de fuentes bibliográficas, es un libro que no niega la violencia de género ni la gravedad de la violencia contra las mujeres. He venido a Andalucía a presentar. Y en Sevilla, Adelante Andalucía, es un partido político, ayer en el Parlamento de Andalucía, pues pidió que se cancelase la presentación y el PSOE se sumó después.

Y aseveró que quienes se manifestaron contra la presentación, sencillamente, no se habían leído el libro: