La UCO aboca al desfiladero a Pedro Sánchez: nuevas pruebas sobre Ábalos, Koldo, Cerdán y Begoña

Un fin de semana “sobre-saliente” para Pedro Sánchez y el PSOE, como diría la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso.

Los anexos presentados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el informe entregado al Tribunal Supremo aportan nuevos indicios y detalles que acorralan a los integrantes de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo.

En los cientos de mensajes intercambiados se da cuenta, además del ya infame lenguaje clave para referirse al dinero —chistorras (500 euros), soles (200), lechugas (100) y folios (efectivo en general)—, de los constantes movimientos de efectivo para pagar diversos gastos de la vida distendida de Ábalos.

Otro aspecto llamativo es el papel de Patricia Úriz, exmujer de Koldo García, como auténtica administradora de los recursos, incluso criticando y refiriéndose de forma despectiva a las trabajadoras sexuales y a los regalos que hacía el exministro a las mujeres, como joyas, móviles y viajes.

Pero no son los únicos acorralados por las investigaciones de la UCO.

Los investigadores han encontrado el nombre de la mujer de Pedro Sánchez en la agenda de la fiscal jefe de Madrid. El indicio forma parte de las pesquisas en el caso que gira en torno al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz.

