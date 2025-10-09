La consejera de Sanidad de Ayuso sopapea a un plumilla de ‘El País’ por intentar desprestigiarla: «Mejor poner de asesor al portero de un p*ticlub»

El zasca tuvo que escucharse más allá de Corpa y de Horcajo de la Sierra, entrañables pueblos de la Comunidad de Madrid.

Un periodista de ‘El País‘ aprovechó la rueda de prensa posterior Consejo de Gobierno madrileño para lanzarle una pregunta envenenada a la consejera de Sanidad, a Fátima Matute, a la que quiso desprestigiar por venir del sector privado y por, según su criterio, haber ocultado ese dato en su currículum:

Hoy hemos conocido que usted omite en el portal de transparencia que estuvo 17 años trabajando en Quirón. No sé si podría explicarnos por qué omite esa información que incumple la ley de transparencia y si tiene previsto cambiarlo.

La responsable sanitaria designada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso lo tuvo, literalmente, a huevo, para masacrar al plumilla del Grupo PRISA:

No me extraña que le sorprenda que un consejero de Sanidad termine de consejero de Sanidad después de una trayectoria laboral en el sector de 33 años, como además médico del Sistema Madrileño de Salud de forma ininterrumpida y también trabajando en la sanidad privada como la mayoría de mis compañeros, además de trabajar con sociedades científicas en el ámbito investigador, en el ámbito de educación y, por cierto, me han dado el mayor reconocimiento internacional que se pueda dar un radiólogo hace unas semanas como miembro honorífico de la Sociedad Americana por la trayectoria que he tenido también durante muchísimos años, con ellos educando y mejorando nuestra radiología.

Matute fue ya a degüello: