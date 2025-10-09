La consejera de Sanidad de Ayuso sopapea a un plumilla de ‘El País’ por intentar desprestigiarla: «Mejor poner de asesor al portero de un p*ticlub»

El zasca tuvo que escucharse más allá de Corpa y de Horcajo de la Sierra, entrañables pueblos de la Comunidad de Madrid.
Un periodista de ‘El País‘ aprovechó la rueda de prensa posterior Consejo de Gobierno madrileño para lanzarle una pregunta envenenada a la consejera de Sanidad, a Fátima Matute, a la que quiso desprestigiar por venir del sector privado y por, según su criterio, haber ocultado ese dato en su currículum:
Hoy hemos conocido que usted omite en el portal de transparencia que estuvo 17 años trabajando en Quirón. No sé si podría explicarnos por qué omite esa información que incumple la ley de transparencia y si tiene previsto cambiarlo.
La responsable sanitaria designada por la presidenta Isabel Díaz Ayuso lo tuvo, literalmente, a huevo, para masacrar al plumilla del Grupo PRISA:
No me extraña que le sorprenda que un consejero de Sanidad termine de consejero de Sanidad después de una trayectoria laboral en el sector de 33 años, como además médico del Sistema Madrileño de Salud de forma ininterrumpida y también trabajando en la sanidad privada como la mayoría de mis compañeros, además de trabajar con sociedades científicas en el ámbito investigador, en el ámbito de educación y, por cierto, me han dado el mayor reconocimiento internacional que se pueda dar un radiólogo hace unas semanas como miembro honorífico de la Sociedad Americana por la trayectoria que he tenido también durante muchísimos años, con ellos educando y mejorando nuestra radiología.
Matute fue ya a degüello:
Pero, claro, es que estamos acostumbrados a que un portero de puticlub termine de asesor o que una señora sin estudios termine de catedrática dando un máster en el que no podría ser alumna o que a alguien que está en las filas de ETA Bildu se le dé un escaño o algo mejor. Hace pocos días nos hemos enterado que la ministra de Sanidad miente en su currículum diciendo que tiene un doctorado que no tiene o un máster que no tiene. La verdad es que además me sorprende porque en su periódico, concretamente el 24 de junio de 2023, ya hablaron de mi trayectoria profesional. Yo no oculto nada. He trabajado en la sanidad durante 33 años, por eso también creo que soy consejera de Sanidad, en el ámbito público de forma ininterrumpida y en el ámbito privado. Está en su propio periódico y, además, es como si usted me dice que trabaja en ‘El País’, pero no especifica que trabaja en el Grupo PRISA, con lo cual esto es lo que le puedo comentar.