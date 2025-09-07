La «payasada» de la flotilla de Greta y Colau: «Idiotas útiles que repiten propaganda»

Menuda panda.

La fecha clave será este miércoles 10 de septiembre: entonces está previsto que parta desde Túnez la Mahgreb Sumud Flotilla para sumarse al contingente proveniente de España e Italia.

Esta coordinación internacional busca reforzar el simbolismo del desafío al bloqueo israelí aunque, en términos prácticos, las posibilidades reales siguen siendo mínimas.

Mientras tanto, las imágenes del convoy —mezcla entre activismo sincero y espectáculo mediático— seguirán alimentando titulares, memes y debates encendidos tanto dentro como fuera del Mediterráneo.

La historia reciente demuestra que estos gestos tienen más impacto simbólico que consecuencias directas sobre el terreno.

Y dejan claro que cada actor proyecta sus propias frustraciones políticas o morales.

A bordo de embarcaciones de recreo y bajo la atenta mirada de cámaras y redes sociales, la llamada “Global Sumud Flotilla” zarpó desde Barcelona con destino a Gaza, convirtiéndose en uno de los focos internacionales más llamativos de la semana.

La travesía, promovida por activistas como Greta Thunberg y la exalcaldesa Ada Colau, pretende desafiar el bloqueo naval israelí sobre la Franja y entregar ayuda humanitaria, pero ha generado una ola de burlas, críticas y un debate encendido sobre su utilidad real, el trasfondo político y el papel de sus protagonistas.

Un viaje accidentado desde el principio

El domingo pasado, cerca de veinte barcos y unos 300 activistas de 44 países partieron del puerto de Barcelona, arropados por miles de simpatizantes propalestinos. El objetivo era claro: abrir un corredor humanitario hacia Gaza, denunciar la crisis humanitaria que atraviesa el enclave palestino y romper simbólicamente el bloqueo impuesto por Israel desde 2007. Entre los participantes destacaban nombres mediáticos como Greta Thunberg, Ada Colau y el respaldo simbólico de figuras internacionales como Susan Sarandon y Liam Cunningham.

Sin embargo, la travesía se vio truncada apenas unas horas después. Fuertes vientos obligaron a la flotilla a regresar a puerto en Barcelona, evidenciando las limitaciones logísticas del operativo. Tras una breve pausa para evaluar daños y garantizar la seguridad, los barcos retomaron su viaje este lunes por la noche. A día de hoy, 7 de septiembre de 2025, el convoy navega hacia el Mediterráneo oriental mientras se espera que otras embarcaciones procedentes de Italia y Túnez —retrasadas igualmente por problemas logísticos— se sumen en los próximos días.

Críticas políticas e ironía mediática

La expedición ha sido objeto de todo tipo de valoraciones. En medios conservadores y redes sociales no han faltado las referencias sarcásticas: “Vacaciones en el mar” o “la flotilla pija e hipócrita” son algunos de los calificativos más repetidos para describir la iniciativa liderada por Colau y Thunberg. Incluso se les ha tildado de “idiotas útiles que repiten propaganda”, cuestionando tanto su impacto real como su alineamiento tácito con los intereses propagandísticos de Hamás.

El escepticismo no se limita al espectro ideológico nacionalista o derechista. Algunos analistas subrayan la falta de apoyo institucional relevante: ni la Autoridad Nacional Palestina ni estados árabes como Egipto o Jordania respaldan abiertamente esta acción. Tampoco las monarquías del Golfo ni Arabia Saudí ven con buenos ojos la expedición, lo que alimenta aún más las dudas sobre su verdadera eficacia humanitaria.

Se critica la escasa capacidad logística: barcos pequeños e insuficientes para transportar ayuda significativa.

La ausencia de coordinación con organismos oficiales reduce las posibilidades reales de éxito.

Israel ya ha anunciado que impedirá cualquier intento de romper el bloqueo marítimo, endureciendo incluso su postura ante posibles intentos futuros.

El contexto internacional: guerra, hambre y propaganda

Este nuevo episodio se produce en un momento crítico para Gaza. Tras casi dos años de guerra abierta entre Israel y Hamás, más de 63.000 personas han muerto en el enclave palestino; casi 340 han fallecido por malnutrición extrema —124 son niños— según cifras del Ministerio de Salud gazatí. Naciones Unidas advierte sobre una hambruna devastadora que afecta ya a medio millón de habitantes. En este contexto dramático, cualquier iniciativa internacional —aunque sea simbólica— adquiere notoriedad mediática.

El Gobierno israelí ha propuesto catalogar como “terroristas” a los participantes si intentan romper el bloqueo.

El ministro Itamar Ben Gvir promueve endurecer condenas para quienes sean interceptados en aguas israelíes.

Los organizadores denuncian que Israel solo busca “justificar sus crímenes” con estas amenazas.

Por otro lado, el proyecto Global Sumud Flotilla intenta mantener vivo el debate sobre la responsabilidad internacional ante las crisis humanitarias derivadas del conflicto palestino-israelí. Sin embargo, el foco mediático parece desplazarse con facilidad hacia lo anecdótico: la presencia estelar de Thunberg o Colau, las fotos en cubierta o los memes que proliferan en plataformas digitales.

El ridículo viral: sátira y polarización

Las redes sociales han amplificado hasta el extremo los aspectos más frívolos o polémicos del viaje:

Se ironiza sobre la escasa calidad ecológica del convoy —“barcos de segunda mano”— comparada con el impacto ambiental real del conflicto armado.

Se ridiculiza la imagen pública de algunos participantes, acusándoles de buscar protagonismo más que resultados tangibles.

Los hashtags como #vacacionesenelmar o #flotillapija han multiplicado los comentarios jocosos.

En algunos foros políticos catalanes y españoles se acusa directamente a los impulsores del convoy —especialmente a Colau— de “woke” superficialidad o postureo internacionalista sin consecuencias prácticas ni respaldo social efectivo.