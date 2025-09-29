Nueva bomba de Aldama sobre Moncloa, la ‘TeleSánchez’ cada vez más fanática y nada de Presupuestos

Empieza movida la semana para el marido de Begoña. Pedro Sánchez ya no califica de “inventadas” las afirmaciones que lanza Víctor de Aldama, y las últimas declaraciones son para mear y no echar gota.

El comisionista, figura central de la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo, ha repartido estopa a todo el mundo. Por un lado, ha desvelado que Zapatero habría presionado para el rescate de la aerolínea hispano-venezolana Plus Ultra. Del expresidente y gurú de Sánchez afirmó que puede “decir muchas cosas” sobre sus vínculos con el chavismo y que “sabría de la financiación ilegal del partido”.

“Tengo clarísimo que el PSOE actual se ha financiado ilegalmente”, aseguró.

Pero no fue la única bomba que soltó el empresario: señala que hubo fraude electoral por parte del PSOE en las elecciones generales. “Hay empleados de Indra que podrían salir a hablar de esto que estoy diciendo ahora”. Incide en que hubo amaños de papeletas y “otra serie de cosas”.

Por último, también sembró pánico en Begoña Gómez al aseverar que puede “dar luz a muchísimas cosas que no están claras”.

La estrategia del Gobierno para frenar todos los escándalos es soltar cuantas cortinas de humo pueda para desviar la atención, al tiempo que intenta atar a los medios críticos y que sigan la estela de la nueva TVE, transformada en ‘TeleSánchez’.

Este fin de semana hemos visto un nuevo ejemplo del ‘periodismo combativo’ que gusta a los de la ‘Zeja’ y al equipo de opinión sincronizada: una reportera de la Corporación pública se sumó en directo a las protestas contra el presidente valenciano, Carlos Mazón.

Y mientras todo esto —y tantas otras cosas pasan y se tapan—, se acerca la fecha límite para presentar los Presupuestos Generales del Estado y parece que el marido de Begoña volverá a incumplir con su deber constitucional de presentarlos.

Este y otros asuntos de actualidad son abordados en el ‘24×7’ de este lunes, 29 de septiembre junto al diputado de Vox en la Asamblea de Madrid, Javier Pérez.