¡Bochornoso! Una periodista de TVE se une en directo a las protestas contra el presidente valenciano

No tienen ya el más mínimo disimulo.

Y si pueden, además, lo hacen en uno de los tramos horarios con mayor audiencia, el de los Telediarios.

Lo que pudieron ver los espectadores de TVE en la noche del 28 de septiembre de 2025 fue, sencillamente, bochornoso.

La localidad valenciana de Paiporta acogió una undécima manifestación contra el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón (Partido Popular), por la gestión realizada durante la DANA de la que hoy se cumplen 11 meses.

Desde el 29 de octubre de 2024, la consigna ha sido ir a degüello a por el dirigente valenciano y dejar al margen al Gobierno Sánchez que, visto lo visto, también pecó de dejadez en la gestión previa.

Por eso, en la segunda edición del Telediario de TVE, la corresponsal en la Comunidad Valenciana decidió ponerse en primera persona al frente de las protestas contra el jefe del Ejecutivo autonómico.

Así fueron estos 12 segundos que son auténtico oro líquido de la indignidad y de la falta total de deontología que se le debe pedir y presumir a un periodista, máxime en una cadena sostenida con el dinero de los impuestos de los españoles:

En la undécima manifestación hemos vuelto a pedir una misma reivindicación, la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat por su gestión de la DANA.

El día en el que Fortes fue juez y parte

No es la primera vez que un hecho así sucede en TVE.

Ya ocurrió con el ‘deontológico’ Xabier Fortes.

Este periodista, siempre dispuesto a dar lecciones de ética periodística a los demás, luego, sin embargo, no se aplica a sí mismo su doctrina.

Corría el mes de septiembre de 2015 y el entonces miembro caviar del Consejo de Informativos de Televisión Española, conocido también como el soviet supremo, optó por ponerse al frente de una manifestación de ganaderos gallegos y, posteriormente, hacer él mismo la pieza de marras.

En cambio a Fortes le salieron ronchas cuando fu una compañera la que se convertía en juez y parte –Xabier Fortes hace méritos para dirigir la TVE bolivariana de Podemos-.

El ‘lechero’ pidió la cabeza Susana Burgos porque siendo enviada de TVE al referéndum convocado por el entonces presidente heleno Alexis Tsipras sobre si se aceptaban o no las condiciones del rescate de la Unión Europea se dedicó a tuitear en contra del mandatario griego:

Estoy por proponerle a @tsipras_eu que tuitee en griego en lugar de en inglés para que no nos enteremos de las tonterías que dice. — Susana Burgos (@burgosusana) June 28, 2015