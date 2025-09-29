Lluvias extremas en Valencia y Cataluña: alerta climática y pánico un año después de la DANA

Han transcurrido solo unos días desde que Emergencias emitió su advertencia: «Eviten desplazamientos innecesarios, manténganse informados y tomen precauciones».

Este mensaje ha resonado en teléfonos móviles y radios de las provincias de Tarragona, Castellón y Valencia.

Y no es para menos.

El aviso de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) es claro: pueden caer hasta 180 litros por metro cuadrado en tres horas.

Por ello, se ha anunciado la suspensión de las clases en colegios y universidades de las zonas más afectadas. «Hemos decidido cancelar la actividad reglada y no reglada docente en toda la ciudad. Y de todos los centros que no ofrezcan servicios esenciales», explicó la consejera de Educación, María José Catalá.

Además, la delegada del Gobierno en Valencia, la socialista Pilar Bernabé, remarcó que la Unidad Militar de Emergencias (UME) está preparada para poder atender «cualquier requerimiento que nos haga de forma inmediata la Generalitat Valenciana».

La alerta también implica a Tarragona.

Y desde allí controlan la situación desde la sala de control de emergencias para ver cómo avanzan esas lluvias torrenciales. Porque todo el litoral está blindado para que, si caen esas lluvias, puedan estar preparados para un 29 de septiembre de 2025 donde todas las previsiones esperan que sea una jornada complicada.

Tormentas que baten récords: datos para no quedarse secos

El año 2024 trajo consigo varios récords en cuanto a precipitaciones en España. De acuerdo con los registros meteorológicos, ciudades como Valencia, Madrid y Sevilla superaron en apenas 48 horas las medias mensuales de lluvia.

Algunos municipios llegaron a registrar hasta 120 litros por metro cuadrado en un solo día, cantidades que antaño se vinculaban a regiones tropicales.

Un fenómeno especialmente notable ha sido el incremento de las llamadas «gota fría» o DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos). Estas formaciones atmosféricas, que antes aparecían ocasionalmente, ahora se presentan con mucha más frecuencia y fuerza, provocando lluvias torrenciales y granizadas fuera de temporada. Las imágenes de coches flotando, calles convertidas en ríos y vecinos evacuados se han vuelto tristemente habituales.

Emergencias y recomendaciones: cuando la prevención salva vidas

Frente a esta situación, los servicios de Protección Civil y Emergencias han intensificado sus mensajes preventivos:

Evitar desplazamientos innecesarios durante alertas meteorológicas.

No intentar cruzar áreas inundadas ni a pie ni en coche.

Mantenerse informado a través de canales oficiales y evitar difundir rumores.

Revisar tejados, bajantes y desagües para prevenir inundaciones en viviendas.

En esas fechas donde las lluvias asolaron gran parte de España en el último trimestre de 2024, se produjron más de 3.000 intervenciones por parte de bomberos y equipos de rescate se han llevado a cabo en toda España; desde rescates de personas atrapadas en sus vehículos hasta evacuaciones preventivas de urbanizaciones enteras situadas en zonas vulnerables.

Tecnología y adaptación: ¿puede la ciudad vencer al diluvio?

Las ciudades españolas se ven obligadas a adaptar sus infraestructuras para afrontar este nuevo panorama. Sistemas inteligentes de drenaje, sensores para medir niveles del agua y alertas anticipadas son ya una realidad en lugares como Barcelona y Bilbao. Sin embargo, adaptarse no solo implica tecnología; también es crucial el papel activo del ciudadano. Desde una adecuada gestión de residuos (para evitar atascos en alcantarillas) hasta fomentar la educación sobre autoprotección, cada acción cuenta.

Las aseguradoras también han tenido que redefinir mapas de riesgo y ampliar coberturas. En los últimos años, las reclamaciones por daños ocasionados por lluvias extremas han aumentado más del 20% anual; un reflejo claro del problema que amenaza con convertirse en parte habitual del paisaje cotidiano.