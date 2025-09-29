Pronóstico del Tiempo: tormentas, calor y contrastes en España este lunes 29 de septiembre de 2025

Este lunes, España se despierta con un vestuario variado.

Algunos optan por la chaqueta, mientras que otros buscan el abanico. En el centro y gran parte del sur, el veranillo de San Miguel sigue haciendo de las suyas.

Por otro lado, el este peninsular y Baleares se preparan para un día repleto de tormentas localmente intensas, con un notable riesgo de inundaciones. Así se presenta el clima en nuestro país hoy, 29 de septiembre de 2025, donde la actualidad meteorológica acapara la atención.

La previsión para este inicio de semana no dejará a nadie indiferente.

En Madrid, los termómetros rondarán los 30 grados, lo que evidencia que el otoño aún no quiere asomarse por el centro peninsular.

Sin embargo, la Comunidad Valenciana resalta entre las noticias debido a un aviso por lluvias torrenciales que podría acumular entre 200 y 250 mm en solo 24 horas. Esto podría provocar crecidas rápidas en barrancos y cauces menores.

El tiempo hoy: panorama general

El estado del tiempo para este lunes es el siguiente:

Centro y sur peninsular : ambiente cálido, cielos despejados con algunas nubes y temperaturas que alcanzan los 30-35 grados en ciudades como Madrid , Córdoba o Sevilla .

: ambiente cálido, cielos despejados con algunas nubes y temperaturas que alcanzan los 30-35 grados en ciudades como , o . Este peninsular : fuerte inestabilidad atmosférica, con chubascos y tormentas desde primeras horas, especialmente en la Comunidad Valenciana y áreas del litoral mediterráneo.

: fuerte inestabilidad atmosférica, con chubascos y tormentas desde primeras horas, especialmente en la y áreas del litoral mediterráneo. Baleares : una tarde complicada con tormentas que pueden ser puntualmente intensas.

: una tarde complicada con tormentas que pueden ser puntualmente intensas. Norte y noroeste : ambiente más fresco, alternando nubes y claros, con posibilidad de lluvias débiles en Galicia y el Cantábrico occidental.

: ambiente más fresco, alternando nubes y claros, con posibilidad de lluvias débiles en Galicia y el Cantábrico occidental. Canarias: estabilidad climática, calima presente y temperaturas en ascenso, además de avisos por polvo en suspensión en el aire.

Avisos y zonas bajo riesgo

La AEMET ha activado avisos meteorológicos en varias comunidades autónomas. Entre ellos destacan:

Alerta roja en la provincia de Valencia , debido a lluvias torrenciales y riesgo de inundación desde las 20:00 del domingo hasta la madrugada del martes.

en la provincia de , debido a lluvias torrenciales y riesgo de inundación desde las 20:00 del domingo hasta la madrugada del martes. Aviso naranja en Andalucía , Castilla-La Mancha y Madrid por altas temperaturas, aunque sin llegar a los extremos del verano pasado.

en , y por altas temperaturas, aunque sin llegar a los extremos del verano pasado. Aviso amarillo para algunas zonas del noreste peninsular y Baleares por tormentas y precipitaciones intensas.

La Confederación Hidrográfica del Ebro junto a Protección Civil aconsejan tener máxima precaución en barrancos y cauces menores, sobre todo en la Comunidad Valenciana.

El veranillo de San Miguel: calor y tradición

La última semana de septiembre suele estar marcada por ese conocido fenómeno llamado veranillo de San Miguel. Este año no decepciona al centro y sur del país; las temperaturas superan lo habitual para estas fechas. Solo una potente borrasca proveniente del Atlántico parece tener la intención de frenar esta tendencia en el este peninsular y Baleares, donde el otoño busca entrar con fuerza…y agua.

Pronóstico detallado para Madrid

En Madrid, hoy será claramente un día veraniego:

Temperatura máxima : 30 ºC

: 30 ºC Temperatura mínima : 17 ºC

: 17 ºC Cielos : despejados o con nubes altas

: despejados o con nubes altas Viento : suave del sur, sin rachas significativas

: suave del sur, sin rachas significativas Precipitaciones: ninguna

Así que si resides en la capital, es momento de buscar sombra y disfrutar de las terrazas; parece que el otoño aún está disfrutando sus vacaciones.

Tabla de pronóstico para los próximos 4 días

Día Tiempo en Madrid Máx/Mín (ºC) Fenómeno destacado Lunes 29 Soleado 30 / 17 Calor veraniego Martes 30 Despejado 29 / 17 Ligero descenso térmico Miércoles 1 Soleado, algo de viento 28 / 16 Ambiente seco Jueves 2 Nubes y claros 28 / 16 Temperaturas suaves

(Fuente: tiempo3.com, AEMET, eltiempo.es)

Previsión para el resto del país

Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura : altas temperaturas con un ambiente seco; sin lluvias pero con avisos por calor intenso en el Valle del Guadalquivir.

: altas temperaturas con un ambiente seco; sin lluvias pero con avisos por calor intenso en el Valle del Guadalquivir. Comunidad Valenciana y Murcia : riesgo extremo por tormentas y lluvias torrenciales, sobre todo en Valencia capital y litoral norte. Se anticipan acumulados históricos en algunas áreas.

: riesgo extremo por tormentas y lluvias torrenciales, sobre todo en Valencia capital y litoral norte. Se anticipan acumulados históricos en algunas áreas. Cataluña y Aragón : posibilidad de chubascos localmente intensos hacia el noreste; no obstante, no se esperan grandes acumulados.

: posibilidad de chubascos localmente intensos hacia el noreste; no obstante, no se esperan grandes acumulados. Galicia y Cantábrico : ambiente más fresco con nubes intercaladas; lluvias débiles predominantes especialmente al oeste gallego.

: ambiente más fresco con nubes intercaladas; lluvias débiles predominantes especialmente al oeste gallego. Baleares : tarde muy inestable con tormentas potencialmente intensas sobre todo en Mallorca y Menorca.

: tarde muy inestable con tormentas potencialmente intensas sobre todo en Mallorca y Menorca. Canarias: clima estable pero con calima significativa; es recomendable precaución para quienes son sensibles al polvo suspendido.

Lo que nos espera esta semana

Las altas temperaturas continuarán predominando en el centro y sur peninsular hasta el miércoles. A partir del jueves se espera una tendencia hacia un clima más suave. Las tormentas e intensas lluvias que afectan al este irán disminuyendo gradualmente desde el martes. Sin embargo, persiste cierta incertidumbre sobre cómo evolucionará exactamente la borrasca que afecta esta zona. Por ahora no se anticipan episodios masivos ni olas de calor ni lluvias generalizadas a nivel nacional.

Consejos para el día

Si te encuentras en Valencia o la costa este, mejor deja tu vehículo aparcado e invierte en calzado impermeable. Y no te olvides revisar tu paraguas; podría convertirse hoy en tu mejor compañero.

En cambio, si estás por Madrid o áreas centrales, prepara crema solar junto a una botella de agua. El otoño parece estar solo presente en nuestros calendarios.

Para aquellos que viven entre islas como las Baleares o Canarias, atención a las posibles tormentas, así como a la calima canaria; lo mejor será evitar esfuerzos físicos excesivos al aire libre.

El clima hoy nos invita una vez más a demostrar nuestra capacidad adaptativa ante lo inesperado. Abrígate si es necesario, refréscate cuando puedas o busca refugio… Y sobre todo mantente bien informado.