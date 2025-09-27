Carolina López y Rafa Dona Vega (‘El Capote’): «No podemos contagiarnos de la desilusión que impulsa Sánchez»

Carolina López y Rafael Dona Vega tienen unas profundas raíces taurinas y folclóricas de España, que reflejan su tremendo amor por nuestro país.

Él es hijo del torero venezolano Héctor Álvarez, nieto de Gitanillo de Triana (Rafa Vega de los Reyes) e hijo de Pastora Vega. Además, es bisnieto de la gran artista Pastora Imperio y su bisabuelo fue Fernando de Borbón. Ella es hija del cantautor Emilio José, ganador del Festival de Benidorm en 1973. Además, es su mujer y socia desde hace 18 años.

Ese sentimiento por lo español, los llevó a fundar ‘El Capote’ en una de las épocas económicas más duras que ha atravesado España en la época reciente.

Ahora, protagonizan una versión especial de Tiempo de Hablar. En una afable conversación con Alfonso Rojo desvelan los retos que han tenido que superar y dejan algún que otro recado al Gobierno de Pedro Sánchez y sus voceros: