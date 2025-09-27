Carolina López y Rafa Dona Vega (‘El Capote’): «No podemos contagiarnos de la desilusión que impulsa Sánchez»

Carolina López y Rafael Dona Vega tienen unas profundas raíces taurinas y folclóricas de España, que reflejan su tremendo amor por nuestro país.
Él es hijo del torero venezolano Héctor Álvarez, nieto de Gitanillo de Triana (Rafa Vega de los Reyes) e hijo de Pastora Vega. Además, es bisnieto de la gran artista Pastora Imperio y su bisabuelo fue Fernando de Borbón. Ella es hija del cantautor Emilio José, ganador del Festival de Benidorm en 1973. Además, es su mujer y socia desde hace 18 años.
Ese sentimiento por lo español, los llevó a fundar ‘El Capote’ en una de las épocas económicas más duras que ha atravesado España en la época reciente.
Ahora, protagonizan una versión especial de Tiempo de Hablar. En una afable conversación con Alfonso Rojo desvelan los retos que han tenido que superar y dejan algún que otro recado al Gobierno de Pedro Sánchez y sus voceros:
“Nacimos en la época de Zapatero, pese a la crisis económica que generó”
“La filosofía de ‘El Capote’ es su amor por España y por la familia”
“Otras marcas nos han dicho que no pongamos la bandera de España porque vamos a vender menos”
“La marca funciona muy bien entre los hispanoamericanos; nuestras raíces son mestizas”
“Somos la marca más democrática: la usan desde el rey hasta el señor que limpia las calles”
“Es hora de presumir de España, eso es lo que pretende ‘El Capote’”
“España últimamente está muy mal, ha cambiado mucho”
“Cuanto más atacan a España, nuestros clientes se identifican más con ‘El Capote’”
“Odiamos la hipocresía de Javier Bardem, nosotros vamos de frente”
“Hemos tenido ofertas por la empresa pero no nos han convencido”
“Dimos con algo que no existía, ahora las marcas nos copian”
“Intentamos que todo sea hecho en España”
“Bertín Osborne nos ha ayudado muchísimo; la marca le encanta”
“El mayor de los éxitos es llevar 18 años juntos, trabajando además”
“No podemos contagiarnos de la desilusión que promulga el Gobierno”