El doctor Cabrera desguaza a Pedro Sánchez con un brutal retrato psicológico: «Solo le importa su culo en el sillón»

Tremendo retrato psicológico sobre Pedro Sánchez.

El doctor José Cabrera, en el programa ‘El Análisis. El Diario de la Noche‘ (Telemadrid) del 25 de septiembre de 2025, puso de vuelta y media al presidente del Gobierno socialcomunismo por creerse que está por encima del bien y del mal.

Máxime, además, cuando intenta vender un clima de normalidad ante las últimas noticias judiciales que le salpican de manera directa, la decisión de que los jueces enviasen al banquillo a su mujer, a Begoña Gómez y a su hermano, David Sánchez, por su enchufe en la Diputación de Badajoz.

El médico forense dejó claro que el inquilino de La Moncloa, por muy ser superior que se crea, es una persona de carne y hueso:

Es un ser humano, no es divino, él lo quisiera creer pero no lo es, por lo tanto le afecta todo lo que le sucede a su alrededor. Pero tiene un ego tan hipertrofiado que no llega a la psicopatía. La gente que piense que es un trastorno psiquiátrico se equivoca. Es un individuo forjado en la ausencia de valores y criterios salvo el suyo propio y su culo en un sillón. Y eso es muy resiliente, con eso es que aguanta todo.

José Cabrera no dudó en momento en que Sánchez, por sí mismo, jamás dejará el Palacio de La Moncloa: