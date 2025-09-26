  • ESP
    España América
Periodismo Televisión

'EL ANÁLISIS. EL DIARIO DE LA NOCHE' (TELEMADRID)

El doctor Cabrera desguaza a Pedro Sánchez con un brutal retrato psicológico: «Solo le importa su culo en el sillón»

"El presidente es un individuo forjado en la ausencia de valores y criterios salvo el suyo propio"

Archivado en: Periodismo | Televisión

Más información

¿Cumbre pos-Sánchez? Medio centenar de socialistas se reúnen para sobrevivir al marido de Begoña

¿Cumbre pos-Sánchez? Medio centenar de socialistas se reúnen para sobrevivir al marido de Begoña

Tremendo retrato psicológico sobre Pedro Sánchez.

El doctor José Cabrera, en el programa ‘El Análisis. El Diario de la Noche‘ (Telemadrid) del 25 de septiembre de 2025, puso de vuelta y media al presidente del Gobierno socialcomunismo por creerse que está por encima del bien y del mal.

Máxime, además, cuando intenta vender un clima de normalidad ante las últimas noticias judiciales que le salpican de manera directa, la decisión de que los jueces enviasen al banquillo a su mujer, a Begoña Gómez y a su hermano, David Sánchez, por su enchufe en la Diputación de Badajoz.

El médico forense dejó claro que el inquilino de La Moncloa, por muy ser superior que se crea, es una persona de carne y hueso:

Es un ser humano, no es divino, él lo quisiera creer pero no lo es, por lo tanto le afecta todo lo que le sucede a su alrededor. Pero tiene un ego tan hipertrofiado que no llega a la psicopatía. La gente que piense que es un trastorno psiquiátrico se equivoca. Es un individuo forjado en la ausencia de valores y criterios salvo el suyo propio y su culo en un sillón. Y eso es muy resiliente, con eso es que aguanta todo.

José Cabrera no dudó en momento en que Sánchez, por sí mismo, jamás dejará el Palacio de La Moncloa:

Este hombre, para llegar a donde está, ha hecho de todo lo imaginable. Por lo tanto, no se va a mover de ahí. Ahora, que en su casa, en la intimidad de su casa, en la intimidad de su dormitorio, yo no sé, incluso en el baño, a lo mejor está estreñido. Por decir algo de broma, es decir, esto le va a pasar factura. Seguro, ojalá tenga sus ahorrillos en algún lugar, República Dominicana, por ahí, para el futuro

Los mejores productos de electrónica para compras online

PRODUCTOS DE ELECTRONICA
Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]