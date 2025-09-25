Elisa Beni da los datos definitivos que despedazan la campaña de la ‘Brunete Pedrete’ contra el juez Peinado

Colosal.

Elisa Beni, en el programa ‘El Análisis. El Diario de la Noche’ (Telemadrid), tiró por la borda el argumento que la izquierda política y mediática, la llamada ‘Brunete Pedrete‘, han emprendido contra el juez Juan Carlos Peinado por mandar a juicio a Begoña Gómez.

La periodista y experta judicial dejó bien claro que el magistrado de instrucción de los juzgados de Plaza de Castilla, en Madrid, había actuado conforme a la ley:

En primer lugar, parece que se está diciendo que el juez Peinado podía elegir, es decir, no podía elegir. Una vez que desgajó esa pieza y dejó la malversación en una pieza separada, los artículos 24 y 25, 26 de la Ley del jurado, lo obligan en el momento en que haya indicios, a aperturar por la Ley del jurado el procedimiento, que es lo que acaba de hacer. No podía elegir, o sea, no esto no es yo quiero cerveza, yo Coca-Cola, no. Tenía que abrir el procedimiento, por lo tanto, no se a qué viene toda esta movida de estas cosas de Peinado y tal. Esto se sabe desde que abrió la pieza separada. Ahora hay gente diciendo, el juez Garzón, por ejemplo, lo ha dicho antes, diciendo que esto es un truco, que abrió la pieza separada para hacer esto.

Aportó un segundo aspecto:

Segunda cosa, no lo recurrieron, lo abrió en marzo, nadie ha recurrido la apertura de una pieza separada. Ni ha dicho que se rompe la continencia de la causa, por lo tanto, pues en fin, no se han debido dar cuenta hasta ahora. Esto también es un poco el nivel jurídico de esta gente.

Y un tercero de corte histórico:

Y luego voy a la incoherencia suprema, que es la que me tiene cabreada. Que es el tema de todo esto es porque ha abierto un procedimiento de Ley del jurado. Vamos a ver, el jurado es una reivindicación de la izquierda tradicional y de siempre. El jurado desaparece cuando acaba la República y se vuelve a poner en la Constitución. Es Belloch el ministro que se empeña en que hay que poner jurado popular en España. Luciano Varela, el magistrado fundador de Jueces para la Democracia, más progresista del mundo mundial, redacta esa ley. Los conservadores le dicen, ¿para qué vas a meter la malversación? Es un delito muy técnico, a lo mejor no tienes que meterla. Sí, se mete la malversación y la prevaricación y se aprueba la ley del jurado.

Resaltó Beni que: