Un juez progre desmonta en TVE el nuevo bulo de Javier Ruiz sobre el juez Peinado por mandar a la mujer de Sánchez al banquillo

Debe de llevarse un pastizal a final de mes que le compense el mal trago de tener que hacer de vocero del sanchismo.

Porque Javier Ruiz, en su chiringuito de ‘Mañaneros 360‘ en TVE, se dedica día tras día a defender al Gobierno Sánchez y trata de minimizar todos sus escándalos y chapuzas acompañado, eso sí, de su inseparable tablet donde escupe una catarata de datos que no siempre se corresponden con la realidad.

Pero la jornada del 24 de septiembre de 2025 fue especialmente complicada para el presentador de la pública.

Con la decisión del juez Juan Carlos Peinado de mandar a Begoña Gómez, la mujer de Pedro Sánchez, al banquillo de los acusados y que además decretase que tenga que ser juzgada por un jurado popular, a Ruiz no le quedó otra que forzar el ingenio para atacar al magistrado y sacarse esta soflama de la manga.

Para el conductor del espacio, la medida adoptada por el juez poco menos que era la excepción a la norma:

Javier Ruiz sobre el juez Peinado: “Se dicta un tribunal con jurado. Para delitos de malversación es la excepción más que la norma”. El magistrado González-Vega en TVE: “No está en manos del juez, es algo legalmente establecido. Es el procedimiento adecuado”. Otro bulo. 🤦🏻‍♂️ https://t.co/joFfV5xMvf pic.twitter.com/sCvUxgitgL — Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) September 24, 2025

El problema es que horas después otro juez, también en TVE, en este caso en el programa de Xabier Fortes, ‘La Noche en 24’, desmontó las trolas de Javier Ruiz aduciendo que el hecho de mandar a la esposa de Pedro Sánchez a un juicio con jurado por el delito de malversación es un procedimiento que está perfectamente contemplado en la legislación vigente.

Ignacio González-Vega lo explicó de esta manera tan detallada: