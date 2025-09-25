El jurado popular: la democracia a prueba en el banquillo de los tribunales españoles

El miércoles comenzó con una noticia que impactó tanto en el ámbito político como en el judicial: Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, fue notificada por el juez Juan Carlos Peinado sobre la apertura de juicio en su contra por presunta malversación de fondos públicos, sugiriendo que el proceso se lleve a cabo ante un jurado popular. Esta resolución, lejos de pasar desapercibida, ha reavivado el interés por una de las figuras más emblemáticas de la democracia española: el tribunal del jurado.

No es la primera vez que un asunto de gran calado mediático termina en este formato. Sin embargo, que el nombre de la esposa del presidente esté en la lista de acusados ante ciudadanos seleccionados al azar es un recordatorio claro de que, en España, la justicia puede tener cara de vecino, jubilado o administrativo.

El tribunal del jurado: anatomía de un experimento democrático

El jurado popular, establecido en España en 1995 tras años de olvido constitucional, es una institución destinada a acercar la justicia al ciudadano. Este órgano se compone de nueve miembros titulares y dos suplentes, elegidos mediante un doble sorteo: primero, cada dos años, la Oficina del Censo Electoral crea una lista con posibles candidatos; luego, cuando se necesita formar un tribunal, se realiza otro sorteo entre esos nombres para definir el panel final.

Para ser jurado se requiere ser español, tener al menos 18 años, saber leer y escribir y no contar con antecedentes penales. Quedan excluidos militares, jueces, fiscales, policías y altos cargos políticos, así como aquellos con vínculos directos con las partes o el proceso. Las excusas no son válidas: solo mayores de 65 años, personas con discapacidad o quienes demuestren causas serias como problemas de salud o cargas familiares pueden quedar exentos.

La selección incluye una «vista de selección», donde defensa y acusación tienen la posibilidad de rechazar candidatos si detectan indicios de parcialidad o conflictos de intereses. El objetivo es asegurar que los jurados puedan juzgar únicamente basándose en las pruebas presentadas durante el juicio.

¿Qué delitos juzga un jurado popular?

A pesar del renombre que tiene su nombre, el jurado popular no se encarga de todos los delitos. Su ámbito está definido por la Ley Orgánica del Tribunal del Jurado (LOTJ), que reserva para él causas especialmente graves o con relevancia pública:

Homicidio y asesinato

Amenazas graves

Omisión del deber de socorro

Allanamiento de morada

Cohecho (soborno)

Malversación de caudales públicos

Tráfico de influencias

Fraudes y exacciones ilegales

Negociaciones prohibidas a funcionarios

Infidelidad en la custodia de documentos o presos

Así las cosas, la acusación por malversación que pesa sobre Begoña Gómez encaja perfectamente dentro del repertorio de delitos que deben ser deliberados por ciudadanos. La ley establece que cuando está en juego la confianza pública —como sucede con la gestión del dinero común— debe ser la sociedad quien tenga la última palabra respecto a la culpabilidad o inocencia.

El papel del ciudadano-jurado: entre la responsabilidad y la incertidumbre

Ser jurado no es una tarea sencilla. Una vez designados, los elegidos reciben formación básica: el magistrado-presidente les instruye sobre cómo funciona el proceso judicial, cómo evaluar pruebas y qué significa tener un hecho probado. Sin embargo, su labor se limita a determinar si consideran acreditados los hechos tras escuchar a testigos y peritos; son ellos quienes deciden si el acusado es culpable o inocente. La sentencia técnica corre a cargo del juez profesional, quien también supervisa todo lo relacionado con cuestiones jurídicas.

Las decisiones del jurado requieren una mayoría cualificada: al menos siete de los nueve deben coincidir para poder condenar. Si las pruebas no resultan convincentes, se emite un veredicto de no culpabilidad. En caso contrario, será el magistrado quien ajuste la pena conforme a lo estipulado por ley.

Para asegurar que no haya dudas acerca de su imparcialidad existen mecanismos para controlar su actuación: las partes pueden impugnar a aquellos jurados que no ofrezcan garantías adecuadas y hay sanciones previstas para quienes incumplan sus deberes o filtren información sobre el proceso. Sin embargo, siempre está presente el debate sobre si los ciudadanos están realmente preparados para asumir esta responsabilidad y su vulnerabilidad ante presiones mediáticas o sociales.

El caso Begoña Gómez: ¿justicia ejemplar o circo mediático?

Que una figura tan cercana al poder como Begoña Gómez enfrente juicio ante un jurado popular añade un matiz especial al espectáculo y al escrutinio social poco habitual. No es inusual que políticos destacados hayan pasado por este mecanismo: Francisco Camps, Ricardo Costa (en relación con la trama Gürtel) o Jaume Matas han enfrentado situaciones similares con resultados variados; esto ha alimentado debates sobre si este sistema es adecuado para casos tan expuestos mediáticamente.

El propio magistrado Peinado ha defendido su decisión como una aplicación rigurosa de lo estipulado por ley. La naturaleza del delito lo exige y refuerza así esa imagen necesaria de imparcialidad: es el pueblo quien decide, no sólo unos pocos togados. Sin embargo, hay voces críticas que advierten sobre los peligros potenciales que podría acarrear dejarse influir por medios o clima social cuando quien está siendo juzgada es nada menos que la cónyuge del presidente actual.

Especialización, retos y futuro del jurado popular en España

La creciente complejidad inherente a ciertos casos junto a la relevancia pública adquirida por algunos juicios ha llevado a la Fiscalía General del Estado a impulsar una especialización entre fiscales dedicados a juicios con jurados populares. Recientemente se anunció la creación de una red específica donde estos fiscales compartirán experiencias y protocolos para asegurar tanto calidad como solidez en las acusaciones dentro este tipo procedimientos.

Asimismo, expertos y juristas abogan por reformas destinadas a mejorar tanto la transparencia como la protección hacia los miembros del jurado frente a posibles injerencias externas; también piden adaptar los procedimientos a nuevas realidades sociales y mediáticas. El desafío radica en mantener intacta esa esencia democrática sin comprometer ninguna seguridad jurídica.

Curiosidades y paradojas del jurado popular español

En España, tardó casi dos siglos en hacerse realidad esta figura tras su inclusión en la Constitución de 1812; solo comenzó a operar efectivamente en 1995.

En años recientes, los veredictos entre culpabilidad y no culpabilidad han mantenido una sorprendente equidad; esto desmiente ese mito acerca del carácter indulgente del jurado frente a jueces profesionales.

Ser parte del jurado implica una obligación legal; aquellas inasistencias injustificadas pueden resultar en multas e incluso responsabilidades penales.

Hay quienes sostienen que esta deliberación ciudadana suele ser más meticulosa y exhaustiva de lo que muchos piensan.

No son raras las ocasiones donde jurados describen su experiencia como “el mayor ejercicio cívico” vivido hasta entonces; aunque alguno confiesa haber echado mucho en falta unas palomitas durante las sesiones.

El siguiente capítulo en esta historia sobre el jurado popular español se escribirá nuevamente bajo intensos focos mediáticos y con toda una nación atenta al veredicto emitido por sus propios conciudadanos.