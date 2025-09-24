‘La Sagrada Familia’ de Sánchez va a estar en prisión

Ayer fue el hermanísimo. Hoy, ha sido el turno de la mujer de Pedro Sánchez.

La situación judicial del entorno del presidente del Gobierno se complica.

En el Son las 8 y no he cenado de este miércoles, 24 de septiembre, abordamos todos los casos de corrupción que salpican al líder del PSOE junto a un periodista que los conoce a fondo, Alejandro Entrambasaguas.

Además de comentar la actualidad, el periodista de El Debate también presenta su libro, La sagrada familia, que precisamente aborda estos temas.

En el plató también nos acompaña el abogado Ignacio Arsuaga para aportar toda su experiencia.