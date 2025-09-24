Begoña y el hermanísimo, al banquillo, y Pedro Sánchez también irá p’alante

Muchas veces se ha dicho eso de ‘semana horribilis’ para Pedro Sánchez.

Sin embargo, esta sí que tiene los galones para ser considerada la peor para el presidente del Gobierno. Y apenas estamos a miércoles.

Si ayer el hermanísimo, David Sánchez, pasaba a juicio oral por su presunto enchufe en la Diputación de Badajoz, hoy su esposa, Begoña Gómez, se ha “desayunado” con la noticia de que será ella quien tenga que sentarse en el banquillo para responder por la presunta malversación que habría cometido para impulsar sus negocios.

Y no irá sola. La acompañarán en los juzgados la asesora de Moncloa que ejercía como su ayudante particular, Cristina Álvarez, y el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín.

Los tres tendrán que responder ante un jurado popular por los presuntos chanchullos cometidos en torno a la infame cátedra que impartía Gómez en la Complutense, pese a no tener siquiera un título universitario.

Con estas decisiones queda muy claro por qué Sánchez quería impulsar la ‘Ley Begoña’ y la ‘Ley Bolaños’: acabar con la acción popular y amarrar al Poder Judicial a su voluntad.

Ahora, Moncloa redoblará sus campañas de ataque y derribo contra la prensa crítica y contra los jueces. Con lo arrinconado que está, no se puede descartar ninguna acción por parte de Pedro Sánchez.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el ‘24×7’ de este miércoles, 24 de septiembre, junto al diputado del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Ismael Sirio López.