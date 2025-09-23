El Jincho estalla contra Pedro Sánchez y el comunismo

España está que arde.

Y no es de extrañar con todo lo que está cayendo.

El hermano de Pedro Sánchez, a juicio oral, la chapuza de las pulseras antimaltratadores que puso en peligro a un número de mujeres aún por determinar y la nueva derrota del PSOE en el Congreso de los Diputados y que lleva a Juntos por Cataluña a replantearse su apoyo al inquilino de La Moncloa.

