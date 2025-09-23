'DIARIO NDONGO'

El Jincho estalla contra Pedro Sánchez y el comunismo

Alfonso Rojo: “Tontos, malos, Zapatero, Sánchez y cuando las palabras matan”

España está que arde.

Y no es de extrañar con todo lo que está cayendo.

El hermano de Pedro Sánchez, a juicio oral, la chapuza de las pulseras antimaltratadores que puso en peligro a un número de mujeres aún por determinar y la nueva derrota del PSOE en el Congreso de los Diputados y que lleva a Juntos por Cataluña a replantearse su apoyo al inquilino de La Moncloa.

Sobre este y otros asuntos versará ‘Diario Ndongo‘, el espacio que en Periodista Digital dirige y presenta Bertrand Ndongo, que hoy contará con una entrevista ‘deluxe’, con El Jincho, un rapero sin pelos en la lengua.

