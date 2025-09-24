Rafa Hernando (PP) amarga el día a Félix Bolaños restregándole por la cara la peor noticia para Pedro Sánchez

Mal día para el Gobierno Sánchez.

Aunque el presidente huyó como un conejo a Nueva York para evitarse un nuevo meneo, lo cierto es que la bomba estalló en pleno arranque de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Y es que su mujer, Begoña Gómez, acaba de recibir la noticia de que el juez Juan Carlos Peinado la envía al banquillo de los acusados.

Inicialmente, nadie de la oposición, ni PP, con Esther Muñoz, Elías Bendodo y Miguel Tellado, ni VOX, con Pepa Millán y José María Figaredo, sacaron a colación el turbio asunto de la esposa del presidente del Ejecutivo.

Sin embargo, Rafa Hernando, parlamentario del Partido Popular, nada más iniciar su turno de intervención, en este caso una pregunta a Fernando Grande-Marlaska, le restregó en la cara de Félix Bolaños la noticia sobre Begoña Gómez.

Y es que el titular de Justicia lleva meses negando la mayor sobre la pentaimputada mujer de Pedro Sánchez y este 24 de septiembre de 2025 el juez Peinado ha reventado la estrategia del Gobierno: