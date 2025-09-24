  • ESP
    España América
Política Parlamento

SESIÓN DE CONTROL AL GOBIERNO SÁNCHEZ EN EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Rafa Hernando (PP) amarga el día a Félix Bolaños restregándole por la cara la peor noticia para Pedro Sánchez

"Señor Bolaños, ¿sabe lo que van a ver hoy los españoles? Pues cómo la señora del presidente, la mujer del presidente de gobierno, tiene que sentarse en un banquillo por delitos de malversación"

Archivado en: Parlamento | Política

Más información

Begoña Gómez, al banquillo: tendrá que responder ante un jurado popular si va a juicio

Begoña Gómez, al banquillo: tendrá que responder ante un jurado popular si va a juicio

Mal día para el Gobierno Sánchez.

Aunque el presidente huyó como un conejo a Nueva York para evitarse un nuevo meneo, lo cierto es que la bomba estalló en pleno arranque de la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.

Y es que su mujer, Begoña Gómez, acaba de recibir la noticia de que el juez Juan Carlos Peinado la envía al banquillo de los acusados.

Inicialmente, nadie de la oposición, ni PP, con Esther Muñoz, Elías Bendodo y Miguel Tellado, ni VOX, con Pepa Millán y José María Figaredo, sacaron a colación el turbio asunto de la esposa del presidente del Ejecutivo.

Sin embargo, Rafa Hernando, parlamentario del Partido Popular, nada más iniciar su turno de intervención, en este caso una pregunta a Fernando Grande-Marlaska, le restregó en la cara de Félix Bolaños la noticia sobre Begoña Gómez.

Y es que el titular de Justicia lleva meses negando la mayor sobre la pentaimputada mujer de Pedro Sánchez y este 24 de septiembre de 2025 el juez Peinado ha reventado la estrategia del Gobierno:

Señor Bolaños, ¿sabe lo que van a ver hoy los españoles? Pues cómo la señora del presidente, la mujer del presidente de gobierno, tiene que sentarse en un banquillo por delitos de malversación.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

MÁQUINAS DE CAFÉ

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Conservas Cuchillos de cocina Fiambres y embutidos Máquinas de café
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]