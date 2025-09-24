Begoña Gómez, al banquillo: tendrá que responder ante un jurado popular si va a juicio

El juez Juan Carlos Peinado ha resuelto abrir juicio oral a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la causa que la señala por presunto delito de malversación de caudales públicos.

Gómez se sentará en el banquillo ante un jurado popular, junto a la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, según adelantó eldiario.es.

La causa investigada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid desde hace año y medio, señala a la mujer de Sánchez por otros cuatro presuntos delitos: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo. En total, los cinco delitos podrían sumar una pena de hasta 17 años.

Todo giran al rededor de su fulgurante actividad profesional desde que el líder del PSOE llegara al Palacio de La Moncloa. En especial, todo lo referente a su polémica cátedra en la Universidad Complutense.

Para los de las conspiraciones y el lawfare: el juez Peinado no “decide” llevar a Begoña Gómez frente a un jurado popular, como si tuviese opción a ello. Está obligado por la ley del jurado, que dice que este delito se lleva por jurado sí o sí. Peinado está cumpliendo con la Ley. pic.twitter.com/EbZoe2sstb — Judge the Zipper (@JudgeTheZipper) September 24, 2025

En el caso de Cristina Álvarez, su responsabilidad sería debido a que estando contratada por Moncloa como asesora, habría trabajado activamente para los negocios de Begoña Gómez, realizando entre otras cosas, el envío de correos en su nombre -más de 250 desde la cuenta de Moncloa- referentes a la cátedra extraordinaria que tuvo la pareja de Sánchez

Peinado ha convocado a Gómez, Álvarez y Martín este sábado, 27 de septiembre, a las 18.00 horas, para una comparecencia previa y concretar la imputación.