  • ESP
    España América
Política Justicia

ÚLTIMA HORA

Begoña Gómez, al banquillo: tendrá que responder ante un jurado popular si va a juicio

Um auto del juez instructor de la causa resuelve que la esposa del presidente del presidente, junto con su asesora y el delegado de Gobierno, Francisco Martín Aguirre, será juzgada ante un jurado popular en caso de ser procesada por los cinco delitos que se le imputan

Begoña Gómez, al banquillo: tendrá que responder ante un jurado popular si va a juicio
Archivado en: Justicia

Más información

The Telegraph critica a Sánchez por su “ridícula” hostilidad hacia Israel en medio de escándalos de corrupción

The Telegraph critica a Sánchez por su “ridícula” hostilidad hacia Israel en medio de escándalos de corrupción

David Sánchez, Pedro Sánchez y Javier María Pérez-Roldán

El abogado Pérez-Roldán mete miedo a Pedro Sánchez con una advertencia sobre el juicio a su hermano

El juez Juan Carlos Peinado ha resuelto abrir juicio oral a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por la causa que la señala por presunto delito de malversación de caudales públicos.

Gómez se sentará en el banquillo ante un jurado popular, junto a la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, y el delegado de Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, según adelantó eldiario.es.

La causa investigada por el titular del Juzgado de Instrucción Número 41 de Madrid desde hace año y medio, señala a la mujer de Sánchez por otros cuatro presuntos delitos: corrupción en los negocios, tráfico de influencias, apropiación indebida e intrusismo. En total, los cinco delitos podrían sumar una pena de hasta 17 años.

Todo giran al rededor de su fulgurante actividad profesional desde que el líder del PSOE llegara al Palacio de La Moncloa. En especial, todo lo referente a su polémica cátedra en la Universidad Complutense.

En el caso de Cristina Álvarez, su responsabilidad sería debido a que estando contratada por Moncloa como asesora, habría trabajado activamente para los negocios de Begoña Gómez, realizando entre otras cosas, el envío de correos en su nombre -más de 250 desde la cuenta de Moncloa- referentes a la cátedra extraordinaria que tuvo la pareja de Sánchez

Peinado ha convocado a Gómez, Álvarez y Martín este sábado, 27 de septiembre, a las 18.00 horas, para una comparecencia previa y concretar la imputación.

Los mejores productos de salud

PRODUCTOS DE SALUD
Geles desinfectantes Mascarillas Termómetros clínicos
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]