La atención mediática a nivel internacional se centra nuevamente en Pedro Sánchez. En esta ocasión, el reconocido diario británico The Telegraph ha arremetido con contundencia contra el presidente del Gobierno español, acusándole de mantener una “hostilidad ridícula” hacia Israel como táctica para desviar la mirada sobre los escándalos de corrupción que salpican a su círculo cercano y al propio Ejecutivo. El artículo, publicado este domingo, no solo examina la política exterior del Gobierno, sino que también invita a reflexionar sobre cómo se manipula la opinión pública y los medios estatales en España.

A fecha de hoy, 23 de septiembre de 2025, esta controversia ha cruzado fronteras y ha colocado a España en el epicentro de un debate sobre el uso político de la causa palestina y la cobertura mediática del conflicto en Gaza. Según The Telegraph, el Gobierno español ha sabido aprovechar la crisis en Oriente Medio como un tema con “amplio respaldo popular”, lo que le permite evadir la presión ejercida por la oposición y desviar la atención hacia los asuntos judiciales que rodean a figuras clave del PSOE, incluyendo a su esposa y su hermano.

La instrumentalización del conflicto en Gaza

The Telegraph enfatiza que el Ejecutivo liderado por Sánchez ha transformado su hostilidad hacia Israel en un “asunto interno”, utilizando el conflicto en Gaza para consolidar su posición política y retratar a sus adversarios, principalmente PP y Vox, como “negacionistas del genocidio”. El medio británico destaca que la forma en que RTVE y otros medios públicos han cubierto la guerra ha sido crucial, otorgando gran protagonismo a la etiqueta de “genocida” para calificar las acciones israelíes, mientras las atrocidades cometidas por Hamás el 7 de octubre —que causaron 1.400 muertes y más de 200 secuestrados— quedaron relegadas a un segundo plano.

Este enfoque mediático habría llevado, según datos del Real Instituto Elcano citados por el diario británico, a que un 82 % de los españoles opinen que las acciones israelíes constituyen un genocidio, frente al escaso 23 % que aún apoya a Tel Aviv. Sin embargo, Elcano aclara que no se detecta un aumento del antisemitismo en España; más bien existe una clara distinción entre el rechazo al Gobierno israelí y la percepción positiva hacia la comunidad judía mundial.

Cortinas de humo ante los escándalos

La columna de The Telegraph va más allá al abordar directamente la situación interna del Gobierno. El diario británico resalta cómo Sánchez aprovecha con evidente satisfacción la reticencia de sus opositores a calificar el conflicto como genocidio. Así transforma lo sucedido en Gaza en una cortina de humo para evitar que los españoles hablen sobre la corrupción que rodea tanto al entorno familiar como político del dirigente socialista.

Entre los escándalos mencionados se incluyen investigaciones que afectan directamente a su esposa, Begoña Gómez, su hermano y altos cargos del PSOE como Santos Cerdán. Todos han negado cualquier irregularidad, pero las sombras de sospecha alimentan una narrativa sobre una coalición “asediada” que busca refugio en causas con gran carga emocional y social.

De “Peter The Handsome” a “Tricky Peter”

La prensa internacional no escatima comparaciones ni ironías. The Times llegó incluso a comparar el estilo de Sánchez con el mafioso John Gotti, haciendo referencia a su “comportamiento mordaz y combativo” para silenciar acusaciones relacionadas con fraude. Por otro lado, The Economist advertía recientemente que si el presidente no aclaraba su situación actual, podría haber graves consecuencias para la confianza en la democracia española.

El tono del artículo de The Telegraph evoca el apodo “Peter The Handsome” atribuido a Sánchez; este apodo comienza a transformarse en “Tricky Peter”, reflejando así una percepción creciente sobre un líder más hábil en sobrevivir políticamente que en gestionar con transparencia los problemas reales del país.

La política exterior como refugio

El análisis del medio británico resalta dos motivos principales tras la postura del Gobierno español hacia Israel:

Convicción ideológica: España se presenta como un país “profundamente pacifista”, con una memoria histórica marcada por la Guerra Civil. La preferencia por misiones internacionales pacificadoras es evidente frente al gasto militar.

España se presenta como un país “profundamente pacifista”, con una memoria histórica marcada por la Guerra Civil. La preferencia por misiones internacionales pacificadoras es evidente frente al gasto militar. Ventaja política: El conflicto en Gaza ofrece un terreno fértil donde el Gobierno puede movilizar apoyo popular mientras desvía miradas hacia problemas internos, especialmente durante una legislatura caracterizada por debilidades parlamentarias y escándalos judiciales.

En este marco, decisiones como reconocer al Estado de Palestina junto a Irlanda y Noruega, además del apoyo a Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia, refuerzan la imagen de España como uno de los países más críticos con el Gobierno de Benjamin Netanyahu.

Eventos deportivos y culturales: nuevos frentes

El artículo también menciona eventos recientes como la cancelación final etapa de la Vuelta Ciclista a España en Madrid, motivada por protestas pro palestinas alentadas supuestamente por Sánchez y celebradas por ministros como Ernest Urtasun y Óscar López. Estas situaciones, junto con las demandas para excluir a Israel del Festival de Eurovisión —y las amenazas sobre una posible retirada española si Tel Aviv participa— muestran cómo cuestiones diplomáticas se trasladan al ámbito deportivo y cultural con una intensidad poco vista hasta ahora en nuestra historia reciente.

Opinión pública y madurez democrática

A pesar del clima polarizado descrito por The Telegraph, un informe elaborado por el Real Instituto Elcano destaca lo que llama una “madurez intelectual” dentro de la sociedad española; esta es capaz de diferenciar entre rechazar las políticas israelíes sin menoscabar su valoración positiva hacia la comunidad judía internacional. Esta distinción resulta poco habitual comparada con otros países europeos y contrasta con narrativas totalizadoras.

La controversia continúa viva e ilustra cómo las dinámicas internacionales pueden entrelazarse con escándalos internos durante esta era saturada informativamente. En este contexto, gestionar adecuadamente tanto la imagen pública como las narrativas puede llegar a ser tan crucial como abordar efectivamente los desafíos reales. Al final del día, serán siempre los ciudadanos quienes tengan la última palabra en las urnas o mediante sus opiniones públicas.