Alfonso Rojo: “Elecciones el 7 de enero y movilización del PSOE para nombrar a Sánchez Miss España”

Si han estado al loro, seguro que no se les pasó desapercibido que el pasado 20 de septiembre, en una televisión canaria, el socialista Ángel Víctor Torres —que anda a las puertas de la imputación por sus apaños con las mascarillas del COVID— propuso muy serio que se otorgue a Pedro Sánchez el próximo Premio Nobel de la Paz.

Supongo que dentro de nada saltará algún majadero sugiriendo que a la exuberante Sarah Santaolalla —gran verdulera televisiva— se le asigne uno de los dos sillones vacantes en la Real Academia de la Lengua.

Aunque son legión los paniaguados que se han sumado a la ocurrencia del ministro Torres, en las filas del PSOE y entre la morralla de la Brunete Pedrete periodística, me da a mí que el marido de Begoña Gómez tiene escasas probabilidades de llevarse el galardón, que se anunciará en Oslo este 10 de octubre.

Digo escasas, no porque no haya “eminencias” capaces de premiar a un corrupto antidemócrata al que felicitan regularmente los terroristas de Hamás —no hace ni tres días que Bill Gates le dio el Global Goalkeeper 2025—, sino porque las candidaturas se cerraron a principios de año y entonces todavía no había descubierto el amo del PSOE que era un profundo antisemita.

En cualquier caso, y para compensar, nosotros decidimos el otro día que había que ampliar la oferta y planteamos tres opciones al millón de seguidores que tenemos en YouTube: Sánchez Nobel de la Paz, Sánchez Balón de Oro o Sánchez Miss España.

No se lo van a creer, pero ha ganado con el 70% de los votos la opción Miss España.

Hemos escrito a la sede-puticlub que el PSOE tiene en la madrileña calle Ferraz y creo que ya se han puesto a la tarea.

Con urgencia, porque el rumor es que tenemos elecciones generales anticipadas el próximo 7 de enero de 2026 y, en cuanto el personal pueda votar, este tipo y su cuadrilla de maleantes salen escopetados del Palacio de La Moncloa.