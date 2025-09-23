¿Es Rubén Gisbert un agente ruso de Putin?

Los Cancelados cuentan este 23 de septiembre de 2025 con un invitado muy poco amigo de los argumentarios repetitivos de los partidos políticos.

Rubén Gisbert, abogado en ejercicio y revolucionario de la libertad, cuenta todo sobre las acusaciones que laSexta vierte contra él.

Su último viaje a Rusia ha suscitado todo tipo de elucubraciones por parte de la prensa afín a Sánchez. La más potente ha sido la de «agente influyente ruso», acusando directamente a nuestro invitado de influir en las redes sociales españoles directamente por orden de Putin y de su gobierno.

Gisbert se toma con humor las acusaciones. Niega absolutamente cualquier tipo de injerencia rusa en su discurso, lo que no es impedimento para que reconozca la potencia de Rusia como nación tanto a nivel industrial, como a nivel de infraestructuras o cultural.

Se produce una charla distendida, amable, con algunos momentos en los que la tensión aumenta. Por ejemplo, cuando el invitado se moja comentando sobre el conflicto entre Israel y Palestina.

Gisbert es muy duro con el presidente Netanyahu y carga duramente contra los que defienden o justifican sus acciones tan controvertidas. Gisbert también se moja sobre China, sobre el papel irrelevante de España en el mapa geoestratégico o con su futuro en política. No evita hablar de sus paisanos víctimas de la DANA ni de su relación con Roberto Vaquero.

Todo un repaso por el ámbito internacional y nacional que no dejará indiferente a nadie. Todo un letrado que cuenta con 725 mil suscriptores en su canal de Youtube y que no deja títere con cabeza en esta edición de Los Cancelados de Periodista Digital.