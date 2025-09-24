¡Elecciones el 7 de enero. Begoña al banquillo y Sánchez aterrado!

En La Retaguardia de este miércoles 24 de septiembre, Eurico Campano analiza con Carmen Obregón y César Sinde todas las derivadas del procesamiento de Begoña Gómez por un delito de malversación.

Y es que España se desayuna hoy con la decisión del juez Juan Carlos Peinado de llevar a juicio a la esposa del presidente. Este asunto se centra en el supuesto uso privado de la asistente en Moncloa, Cristina Álvarez, quien habría realizado tareas para la cátedra extraordinaria de Gómez en la Universidad Complutense, utilizando recursos públicos que no deberían haberse empleado fuera del ámbito institucional.

La instrucción ha durado más de un año y medio desde que se presentó la primera denuncia por parte de Manos Limpias. Ha resistido diversos altibajos judiciales y los intentos por limitar las pesquisas. El auto, fechado el martes, convierte esta causa en un procedimiento para juicio ante el tribunal del jurado, citando a Gómez, su asesora y al delegado del Gobierno en Madrid para aclarar las imputaciones. Así las cosas, nos encontramos ante una situación inédita: la esposa del presidente sentada en el banquillo junto a altos funcionarios, en medio del torbellino político.

Con este terremoto judicial como telón de fondo, las especulaciones sobre un posible adelanto electoral en enero han cobrado fuerza. A pesar de que Pedro Sánchez insiste en que «las legislaturas duran cuatro años y las elecciones serán en 2027», la realidad es que la debilidad parlamentaria y la caída en las encuestas alimentan los rumores sobre una convocatoria anticipada. La dificultad para aprobar los Presupuestos Generales para 2025, el desgaste provocado por los escándalos y las tensiones con sus socios han convertido el Congreso en un campo minado para el presidente.

El Partido Popular y Vox no dejan pasar oportunidad para exigir elecciones inmediatas, mientras que entre los socialistas se siente un nerviosismo creciente. El propio Sánchez ha admitido que «queda mucho trabajo» por hacer y que «vamos a pelear cada votación», pero la sombra del juicio contra su esposa y la presión mediática podrían forzar una decisión política arriesgada.

En el seno del PSOE, la preocupación es palpable. El juicio a Begoña Gómez podría convertirse en un catalizador del descontento no solo entre sus votantes tradicionales sino también entre sus aliados parlamentarios. ERC y Junts muestran cada vez más críticas hacia el Gobierno, mientras que la ley de amnistía y los acuerdos de financiación para Cataluña se tambalean entre amenazas e incertidumbres. En este clima tenso, la posibilidad de una campaña electoral invernal añade una dosis extra de incertidumbre capaz de alterar el mapa político español.

El factor judicial y la estrategia de supervivencia

El juicio contra Begoña Gómez, si se celebra en los próximos meses, podría marcar un antes y un después en cómo percibe el público al Gobierno. La exposición mediática de un juicio ante jurado popular con la esposa del presidente como protagonista es terreno propicio para generar polarización y desgaste institucional. Por su parte, Sánchez se aferra a los fondos europeos y promete presentar Presupuestos para 2026; aunque no aclara si se someterá a votación parlamentaria, lo cual podría ser su Waterloo político.

Mientras tanto, la oposición afila sus armas preparando una campaña donde ironía y sarcasmo podrían anticipar titulares como «La Moncloa en estado de pánico» o «El invierno del descontento socialista». La tentación de convertir este proceso judicial en el eje central de la contienda electoral es demasiado atractiva como para dejarla pasar.