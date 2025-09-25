¡Sánchez, sin vergüenza, se niega a irse, se abraza a Begoña y a su hermano y somete al Rey!

En La Retaguardia de este jueves 25 de septiembre, Eurico Campano analiza con el economista José Ramón Riera, Eduardo García Serrano y Coto Matamoros la huida hacia adelante de Pedro Sánchez tras conocerse que su mujer irá a juicio por un delito de malversación de dinero público.

Y es que no sólo Sánchez no dimite sino que en medio de una tempestad política y judicial, Pedro Sánchez ha dejado claro que no tiene intención de renunciar. Contra todo pronóstico, el presidente del Gobierno ha anunciado desde Nueva York, durante su intervención en la ONU, que se lanzará a la reelección en 2027. Esta decisión ha surgido tras consultar con su círculo más cercano: su esposa, Begoña Gómez, y los miembros más influyentes del PSOE. “Sin duda lo haré. Es algo que ya he hablado con mi familia y con mi partido”, afirmó el líder del Ejecutivo con una desvergüenza nunca vista antes en política.

Mantener la calma no es tarea sencilla cuando el panorama político parece sacado de una serie de intriga. Mientras Sánchez expresaba su deseo de continuar al frente del Gobierno, el foco mediático y judicial se centraba en su familia. La decisión del juez Juan Carlos Peinado de llevar a Begoña Gómez a juicio por un supuesto delito de malversación ante un jurado popular ha incrementado la presión a niveles insólitos. Este caso, relacionado con la contratación de una asesora en La Moncloa, se ha convertido en un auténtico terremoto informativo, con comparecencias programadas en los tribunales y recursos legales en el horizonte.

Un presidente rodeado: Moncloa, los tribunales y la familia

Lo que podría desatar una crisis institucional en otros países en España se transforma en materia prima para la polarización política. La oposición ha intensificado sus ataques, acusando a Sánchez de aferrarse al poder pese a los escándalos que afectan a su familia y colaboradores. Sin embargo, el presidente ha optado por hacer oídos sordos a las encuestas que prevén una mayoría absoluta para PP y Vox. Asegura que el verdadero apoyo proviene “de la gente con su voto”, no de las “élites” ni de los titulares sensacionalistas.

Su entorno familiar ha pasado a ser un escudo político ante las adversidades. La imagen del presidente abrazado a Begoña Gómez y su hermano ha sido interpretada por sus detractores como un intento de blindaje emocional y político. Para sus partidarios, sin embargo, este gesto representa una forma de resistencia frente a lo que ellos consideran una campaña mediática y judicial hostil.

La tensión entre el Ejecutivo y la Casa Real añade otra capa al complicado escenario actual. Aunque la Constitución confiere al Rey un papel crucial en la convocatoria electoral y la investidura, algunos sectores han hecho circular la idea de que Sánchez “sometería” al monarca. Sin embargo, lo cierto es que el presidente tiene la facultad de proponer disolver las Cortes y convocar elecciones, siempre bajo el refrendo formal del Rey, tal como establece la ley. Hasta ahora no hay señales claras de un choque institucional abierto; eso sí, cada gesto o silencio proveniente de Zarzuela es analizado minuciosamente por los expertos políticos.

La decisión de Sánchez de agotar su legislatura y presentarse nuevamente en 2027 desafía las predicciones que lo daban por acabado políticamente. Si no se presenta una moción de censura ni se anticipan elecciones, los votantes tendrán cita con las urnas en julio de 2027. En este interín, tanto el avance del proceso judicial contra Begoña Gómez como el desarrollo legislativo marcarán el pulso político del país. El Parlamento sigue dividido y cada nueva ley requiere negociaciones con los socios nacionalistas, especialmente con los partidos catalanes; esto añade más incertidumbre a un mandato ya turbulento.