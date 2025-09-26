Iván Espinosa de los Monteros pone en su sitio a la derecha española

En La Retaguardia de este viernes 26 de septiembre, Eurico Campano analiza con Juan Manuel Cepeda, Víctor Sánchez del Real y Milagros Marcos la presentación del nuevo think tank «Atenea» puesto en marcha por Iván Espinosa de los Monteros.

Bajo la moderna cúpula del Colegio de Arquitectos de Madrid, Espinosa de los Monteros, con su verbo ágil y el tono astuto de un veterano parlamentario, expuso lo que muchos piensan pero pocos se atrevan a pronunciar en voz alta: la lucha fratricida entre PP y Vox solo favorece a Pedro Sánchez y sus aliados independentistas. Mientras tanto, la derecha se consume en reproches y listas negras. La solución que plantea el fundador de Atenea es clara: “generosidad” y “fin de las hostilidades” entre los grandes partidos del espectro no izquierdista. Les insta a dejar de dispararse en el pie y comenzar a trabajar en equipo.

El surgimiento de Atenea no es un salto al vacío. Espinosa de los Monteros se rodea de un equipo diverso y sólido: José Ramón Bauzá, expresidente balear del PP; Inés Cañizares, vicealcaldesa de Toledo y antigua portavoz adjunta de Vox en el Congreso; y Fran Hervías, exsecretario de Organización de Ciudadanos y asesor del PP durante la era Casado. Estos perfiles simbolizan ese cruce de caminos dentro del centroderecha. Incluso se considera la posible colaboración de Albert Rivera, antiguo líder de Ciudadanos, lo que indica que este laboratorio aspira a ser más que una simple foto familiar.

La misión que se ha marcado Atenea es ambiciosa pero clara: elaborar propuestas reformistas, abrir debates incómodos, analizar el estado actual de la democracia y, sobre todo, generar ilusión por un cambio político que, según Espinosa de los Monteros, solo será posible si PP y Vox dejan atrás esa visión como enemigos irreconciliables. “No es un partido; es sabiduría, estrategia y futuro”, defendió desde esta nueva plataforma, dejando claro que Atenea no busca convertirse en una fuerza electoral ni ocupar el espacio de ningún partido.

El primer informe que elaborará Atenea examinará el estado de los derechos y la calidad democrática en España. Además, la fundación no aceptará subvenciones ni financiación procedente de partidos políticos, buscando así preservar su independencia. Y como tercer rasgo de identidad, el equipo directivo incluye perfiles provenientes del PP, Vox, Ciudadanos y miembros destacados de la sociedad civil.

El acto inaugural también sirvió como termómetro para medir las tensiones internas dentro del espectro derecho. La cúpula del PP, representada por Juan Bravo y Cayetana Álvarez de Toledo, mostró su apoyo público al lanzamiento de Atenea. Esto deja claro que Génova está abierta a escuchar. Por parte de VOX, acudió Javier Ortega Smith, diputado en el Congreso y vocal decimosegundo del Comité Ejecutivo Nacional de la formación.

Reformismo, autocrítica y futuro

La autocrítica fue uno de los puntos centrales del discurso pronunciado por Espinosa de los Monteros, que no escatimó reproches hacia PP y Vox por sus errores estratégicos durante las elecciones celebradas en 2023. Para Espinosa, el enfrentamiento interno y la falta capacidad para construir una alternativa sólida permitieron que continuara el sanchismo respaldado por minorías nacionalistas.

En los diferentes problemas que aquejan a la sociedad española, Atenea busca proponer soluciones que además den la batalla de las ideas frente a las fracasadas recetas socialistas, comunistas, nacionalistas y ecologistas radicales: vivienda, productividad, energía, conciliación familiar o desarrollo rural son algunos temas prioritarios en su agenda. Este laboratorio pretende convertirse en un referente intelectual dentro del espacio liberal-conservador e invita a todos aquellos que deseen contribuir desde una perspectiva no izquierdista en la construcción una agenda reformista ambiciosa.

Para ello, Atenea planea publicar informes sectoriales con análisis detallados y propuestas concretas. Además, Espinosa tiende su mano a Feijóo y Abascal para forjar un futuro gobierno conjunto basado en una suma efectiva.