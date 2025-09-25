Espinosa de los Monteros reúne este jueves a la cúpula del PP en la presentación de ‘Atenea’, su ‘think tank’

El regreso de Iván Espinosa de los Monteros al foco político ha revolucionado el panorama de la derecha en España.

Este jueves, 25 de septeimbre de 2025, la presentación de la fundación Atenea en Madrid no solo marca el inicio de un nuevo think tank, sino que también representa la creación de un nuevo eje de poder e influencia que pretende ir más allá de las viejas etiquetas y aglutinar diversas sensibilidades del espectro liberal-conservador.

El evento cuenta con el apoyo explícito de los altos mandos del Partido Popular, destacando la presencia de Miguel Tellado (secretario general), Juan Bravo (vicesecretario de Hacienda) y Cayetana Álvarez de Toledo (portavoz adjunta).

En contraste, VOX optó por mantenerse al margen, hacer que no pasa nada, evidenciando así la creciente brecha con su antiguo portavoz.

El lanzamiento oficial Atenea busca reconfigurar el panorama político a la derecha del PSOE, enviando un mensaje claro: el centro-derecha busca soluciones para superar su fragmentación y revitalizar su propuesta

El PP, comprometido con diseñar una estrategia eficaz para alcanzar el gobierno, ve en este think tank dirigido por Espinosa un aliado estratégico para atraer talento e ideas mientras los de Begoña se repliega.

Esta movida ha generado expectación tanto en círculos políticos como mediáticos. Todos son conscientes de que la lucha por captar al electorado liberal-conservador está más abierta que nunca.

Además, existe la posibilidad latente de que Atenea pueda convertirse en los cimientos para una nueva formación política. Esto añade un atractivo extra a un escenario político que está viviendo cambios profundos. El laboratorio ideológico creado por Espinosa promete ser un actor clave en los debates públicos venideros y un catalizador para transformaciones dentro de la derecha española.

Una escenografía cargada de simbolismo

La imagen de Tellado junto a otros pesos pesados del PP respaldando a Espinosa es todo un símbolo. Según fuentes cercanas a Génova, esto representa “la bienvenida” a una figura que consideran fundamental para enriquecer el debate público y, a la vez, “un error” por parte de Vox haberlo dejado escapar. Espinosa, quien fue artífice del giro liberal en las políticas económicas dentro de Vox y uno de sus fundadores, busca ahora crear un espacio para propuestas políticas, económicas y sociales “destinado a trascender siglas” y convertirse en un referente para la derecha reformista.

La fundación Atenea, según han explicado allegados al exdiputado, tiene como objetivo convertirse en un foro influyente, capaz de “generar ideas que tanto el PP como Vox puedan adoptar y poner en práctica”, en un momento marcado por una gran “desesperanza y falta de ilusión” entre aquellos que no ven alternativas al gobierno de Pedro Sánchez. De hecho, algunas propuestas defendidas por Espinosa en años recientes ya han encontrado eco entre los populares en áreas tan críticas como la productividad, la energía, la vivienda o la conciliación familiar.

Desde que Espinosa dejó Vox en agosto de 2023, las relaciones con la formación liderada por Santiago Abascal se han enfriado hasta casi desaparecer. El ex número dos fue uno de los ideólogos más influyentes del partido; sin embargo, las diferencias estratégicas y personales con su dirección provocaron una ruptura definitiva. Por el contrario, el PP ha mantenido una comunicación fluida con el exdiputado, valorando su perfil intelectual y su habilidad para conectar diferentes sectores dentro de la derecha.

En el entorno del líder popular Alberto Núñez Feijóo, se reconoce abiertamente que figuras como Espinosa pueden “ensanchar el PP” y evitar que este se convierta en un partido tradicional. En su lugar, buscan construir “un proyecto nacional” que atraiga tanto talento externo como votantes desencantados con Vox y otras formaciones.

Aunque no se contempla una incorporación formal al PP en este momento, sí hay una clara sintonía ideológica y voluntad colaborativa: “Nuestras ideas no son tan distintas”, reconoce un asesor cercano a Feijóo.

Atenea: un laboratorio de ideas con vocación de influencia

La fundación Atenea nace con la intención explícita de sumar antiguos líderes de Ciudadanos, mirando hacia incorporar a Albert Rivera, quien ha tenido contactos recientes con Espinosa para explorar posibles colaboraciones. La sala donde se realizó la presentación reunió a una amplia representación del sector liberal que quedó desamparado tras el declive del partido naranja.

El objetivo es claro: construir un laboratorio capaz no solo de marcar agenda política e influir en programas electorales, sino también servir como puente entre sensibilidades liberales y conservadoras. Entre las líneas prioritarias destacan:

Productividad y modernización económica.

Energía y sostenibilidad.

Políticas sobre vivienda y acceso a la propiedad.

Conciliación familiar y reformas sociales.

Defensa institucional, como Fiscalía o Tribunal Constitucional.

Este espacio quiere presentarse como “un foro abierto” a propuestas y debates desde la sociedad civil, más allá del marco partidista. No obstante, no se descarta que pueda evolucionar hacia un movimiento político si las circunstancias lo demandan.