Feijóo abre la puerta a Espinosa de los Monteros: ¿terremoto en el centroderecha?

La noticia que resuena en los pasillos de Génova y en las mesas de debate es la disposición del Partido Popular para colaborar con la recién creada fundación de Iván Espinosa de los Monteros.

Un movimiento estratégico, repleto de significados, que pone de manifiesto tanto las aspiraciones del PP bajo el liderazgo de Alberto Núñez Feijóo como las inquietudes que genera el “factor Espinosa” dentro del espectro del centroderecha, que debe centrarse en la búsqueda de unidad pero se encuentra en medio de una una feroz competencia interna.

El exdiputado de Vox, reconocido por su oratoria y su perfil académico, está a punto de lanzar su think tank, llamado Atenea, que promete “marcar un impacto en el debate político” y aportar ideas frescas a la agenda pública.

No es la primera vez que Espinosa de los Monteros se presenta como un “agente incómodo”, tanto para sus antiguos compañeros en Vox como para sus oponentes en la izquierda. Su salida del partido en 2023, tras las elecciones generales del 23J, dejó un rastro de especulaciones sobre su futuro.

Sin embargo, lejos de desvanecerse del escenario político, ha decidido canalizar su influencia a través del ámbito civil, colocándose en el centro del debate sobre el futuro del centroderecha.

En lugar de percibir esta iniciativa como una amenaza, la dirección popular ha decidido construir puentes: el secretario general del PP, Miguel Tellado, liderará la representación en el acto inaugural, acompañado por personalidades como Juan Bravo y Cayetana Álvarez de Toledo. El mensaje es nítido: “Leeremos los informes que genere su fundación y adoptaremos aquellos aspectos que puedan enriquecer el proyecto de Feijóo”.

Desde Génova, buscan aprovechar al máximo el talante del ex portavoz de Vox para ampliar el espectro ideológico del PP y debilitar a su vez el discurso liderado por Santiago Abascal.

¿Qué planes reales tiene Espinosa de los Monteros?

La incertidumbre acerca del verdadero propósito detrás de Espinosa de los Monteros sigue alimentando todo tipo de rumores. En público, Vox declara no tener “la más mínima idea” sobre sus intenciones, aunque celebra esta iniciativa como un indicativo positivo de una sociedad civil activa. Sin embargo, lo que sí está claro es la hoja de ruta que plantea la fundación Atenea: informes, foros y propuestas que aborden los grandes retos que enfrenta España, desde cuestiones económicas hasta inmigración y crisis demográfica, así como el papel internacional del país.

Espinosa no oculta su deseo de influir más allá del ámbito partidista. Aboga por un debate público menos polarizado y más orientado hacia soluciones efectivas. En sus recientes intervenciones y en su último libro titulado “España tiene solución. Hacia un futuro brillante y próspero”, expone propuestas para revitalizar la economía española, abordar el desafío relacionado con las pensiones y recuperar protagonismo internacional. No obstante, su entorno descarta por ahora un regreso directo a la política partidista. “Quiero contribuir desde la sociedad civil con independencia y rigor”, ha manifestado en distintas ocasiones.

¿Se fragmenta más el centroderecha español?

La llegada al escenario político de la fundación dirigida por Espinosa añade un nuevo capítulo al eterno debate sobre la cohesión dentro del centroderecha. Feijóo aspira a gobernar sin depender excesivamente de Vox; por ello ha trazado una estrategia que combina atraer talento externo con defender los valores tradicionales populares. “Todas las propuestas que aporten algo positivo a España deben ser bienvenidas”, insisten desde Génova.

Sin embargo, las relaciones entre PP y Vox parecen volverse cada vez más tensas. Mientras el PP explora ámbitos como agricultura, inmigración o defensa —terrenos donde Vox había encontrado su espacio—, la creación de Atenea podría servir tanto para impulsar nuevas alianzas como para generar recelos. Los populares aseguran que “no prejuzgan el proyecto propuesto por Espinosa” y afirman valorar “a las personas por sus ideas más que por su origen”. Una declaración clara que no oculta una lucha subyacente por liderar el espacio conservador.