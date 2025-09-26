Los ‘Premios a la Excelencia’ iluminaron la gala del «Foro Europeo de Mujeres Líderes»

Este 25 de septiembre, Madrid se convertió en epicentro del liderazgo internacional con la celebración del Foro Europeo de Mujeres Empresarias, Políticas y Diplomáticas Hispanoamericanas , organizado por la consultora Breyssi Arana Consulting en el Senado de España. La cita reunió a más de 500 personalidades influyentes de 25 países y contó con la colaboración de 40 instituciones, entre embajadas, cámaras de comercio y entidades de gobierno.

Durante las jornadas del foro se desarrollarán paneles sobre liderazgo y derechos humanos frente a los retos de la tecnología, así como mesas sectoriales en diplomacia, emprendimiento y política. La inauguración estará a cargo de autoridades del Senado y destacadas figuras diplomáticas, consolidando al encuentro como un espacio de diálogo y acción.

La gran velada de reconocimientos

Como colofón al programa, el foro tuvo un cierre de lujo con la entrega de los ‘Premios a la Excelencia‘, unos galardones destinados a destacar trayectorias y logros de mujeres líderes de Europa y Latinoamérica. La ceremonia se celebró en una velada especial en el Hotel Intercontinental de Madrid, en un ambiente cargado de distinción y simbolismo.

El periodista y directivo Alfonso Merlos, presidente del Grupo El Mundo Financiero y vicepresidente de Dexter Global Finance, presentó la gala. Sobre la relevancia de esta edición, Merlos aseguró que “resulta fundamental poner en valor el mérito con mayúsculas, el que cuenta con fundamentos sólidos y acredita toda una trayectoria, y eso será lo que se reconocerá en estos galardones a líderes de ambos lados del Atlántico”.

Proyección internacional

La fundadora y CEO de Breyssi Arana Consulting, Breyssi Arana, destacó que este foro es “apenas un primer hito que vamos a llevar pronto a otras ciudades del mundo, reuniendo a actores fundamentales en la esfera de las relaciones internacionales, la diplomacia corporativa y el desarrollo de talento europeo y latinoamericano”.

Con este impulso, el Foro Europeo de Mujeres Líderes y sus ‘Premios a la Excelencia’ se consolidan como una plataforma de proyección global, donde la visibilidad del liderazgo femenino se convierte en motor de transformación política, económica y social.

Entre los galardonados estuvieron:

Claudia Montelongo , directora ejecutiva fundadora de The One Exclusive Agency y The One México TV .

Elsa García Núñez , vicepresidenta de la Asociación Empresarial México–España.

Frank Rivas Madrid , fundador de Rivas & Madrid Co.

Gema Sanz , directora de Relaciones Institucionales de la Red Madrid .

Jeannette Cancino Vera , directora ejecutiva de VERIBA .

Julio César Tejada y Diego Maximiliano , directores de Casa Agency .

Mar Rojo , CEO de Pandora Future .

Natalia Dzenisevich , gerente del Centro Estético Honta Beauty .

Paula Sánchez , directora de Estrategia Internacional y Alianzas en el Instituto Brasileño de Administración Actual ( Ibracon ).

Vanessa Cruz Weimann , fundadora de Blooming Health y directora internacional en salud mental.

Rosana Zapata , agente inmobiliaria con 17 años de experiencia en inversiones, ventas y asesoría.

El broche final lo puso la fundadora y CEO de Breyssi Arana Consulting , Breyssi Arana, quien subrayó que estos galardones nacen con la vocación de “dar visibilidad al mérito y a trayectorias que inspiran, uniendo el talento europeo y latinoamericano bajo un mismo escenario de liderazgo transformador”.