Breyssi Arana: «El Foro Europeo de Mujeres impulsará el liderazgo femenino a nivel global»

El Senado de España enmarcará esta semana el nacimiento de una cita sin precedentes: el Foro Europeo de Mujeres Líderes. Impulsado por Breyssi Arana, CEO de Breyssi Arana Consulting, con quien conversamos en el plató de Periodista Digital.

@monzonpaul

El encuentro reunirá a más de 150 mujeres influyentes de 25 países de Hispanoamérica, Europa y Marruecos, y cuenta con el respaldo de 40 instituciones locales e internacionales, incluidas embajadas, cámaras de comercio y organismos gubernamentales.

Este encuentro busca consolidar un espacio de visibilidad y empoderamiento femenino , situando a Madrid como epicentro de un debate estratégico sobre el papel de las mujeres en la política, la diplomacia y la economía.

Liderazgo y cooperación transcontinental

La agenda incluye paneles sobre liderazgo femenino y derechos humanos frente a los retos tecnológicos , así como mesas redondas sectoriales en diplomacia, emprendimiento y política. Las asistentes tendrán la oportunidad de crear redes sólidas de cooperación, favoreciendo vínculos que trascienden fronteras y refuerzan la presencia femenina en esferas clave de decisión.

A la inauguración se sumarán autoridades del Senado y representantes diplomáticos, subrayando el peso institucional del foro.

Reconocimiento a la excelencia femenina

El programa se completa con la entrega de los Premios a la Excelencia , otorgados en el marco del Foro Europeo de Mujeres Políticas y Empresarias Latinoamericanas. La ceremonia se llevará a cabo en el Hotel Intercontinental de Madrid, en una velada presentada por Alfonso Merlos, presidente de Grupo El Mundo Financiero.

Una visión transformadora del liderazgo.

Con esta iniciativa, Breyssi Arana Consulting —firma especializada en relaciones internacionales y diplomacia corporativa— reafirma su apuesta por el liderazgo femenino como motor de cambio global , tendiendo puentes entre continentes y generando oportunidades que trascienden lo coyuntural.

El foro se erige así como un hito en la promoción de un liderazgo inclusivo, innovador y transformador, que coloca a las mujeres en el centro de las grandes decisiones del presente y del futuro.