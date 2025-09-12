Madrid colabora con las entidades organizadoras de la Semana de la Moda y sitúa a la capital como referente del sector

La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid ha aprobado este jueves la firma de un convenio de subvención directa a favor de la entidad Slowfashion Es Moda S.L. por valor de 250.000 euros. La empresa es titular de la marca Madrid es Moda, una de las iniciativas que componen la Semana de la Moda de Madrid, junto a Mercedes Benz Fashion Week Madrid. El objetivo es la promoción de la ciudad como capital de la industria de la moda a través de la organización de los eventos inaugurales de las dos ediciones de 2025 de Madrid es Moda, que persigue visibilizar el diseño español de autor y la filosofía de ‘moda lenta’ y sostenible, tal y como ha explicado la vicealcaldesa y portavoz municipal, Inma Sanz.

Esta actuación se canaliza a través del Área de Economía, Innovación y Hacienda y va encaminada a la financiación de la organización, realización y difusión de los actos inaugurales de las dos citas anuales de Madrid es Moda que tienen lugar en febrero y en septiembre. Con la rúbrica del convenio, el Ayuntamiento otorga carácter institucional a los eventos y participa activamente en la iniciativa, colaborando en su promoción y difusión.

Con la concesión de esta subvención, el Consistorio refuerza su apuesta por la moda española y por su talento, al tiempo que impulsa la imagen de Madrid como ciudad creativa, cosmopolita y referente de la moda, en línea con el programa municipal Madrid Capital de Moda. También refleja el compromiso municipal con

con una industria que representa la cultura y la identidad madrileñas y que tiene una notable relevancia económica. El sector aporta casi un 3 % al PIB español, representa un 3,7 % del empleo y la región de Madrid concentra el 17,6 % del total nacional de facturación.

Impulso municipal a la moda española desde Madrid

El Ayuntamiento ofrece su apoyo a la moda española de diversas maneras. Además de mediante la concesión de ayudas a las entidades organizadoras de la Semana de la Moda, facilita la cesión de espacios públicos emblemáticos para que Madrid se convierta en un gran escenario abierto al mundo.

En 2025, emplazamientos icónicos como la plaza de la Villa, en febrero, y los jardines de la plaza de Oriente, al pie del Palacio Real, este próximo sábado, sirven de pasarela a los desfiles inaugurales de las últimas ediciones de la Semana de la Moda. A estos lugares, se les unen este año localizaciones como la escalinata del Museo Arqueológico Nacional, el patio del antiguo Monasterio de las Salesas o la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles, entre otros, permitiendo la fusión de patrimonio y vanguardia creativa.

Además, desde hace cinco años, el Ayuntamiento convoca una línea de subvenciones destinada a apoyar la participación de los diseñadores en alguna de las dos ediciones anuales de la Semana de la Moda de Madrid. En el año 2025, el crédito inicial destinado a esta ayuda es de 650.000 euros, ampliable hasta en otros 650.000 euros si existe disponibilidad presupuestaria y con una cuantía máxima a conceder por solicitante de 20.000 euros, 10.000 euros por presentación con un máximo de dos.