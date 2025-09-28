¿Qué misterios se esconden detrás de la muerte de Stanley Kubrick?

Si un director de cine ha marcado la historia del siglo XX, sin duda, ese es Stanley Kubrick.

Estadounidense de origen judío que va a ser el protagonista de este Conspirafobia. Director de trece largometrajes como por ejemplo, 2001 Odisea en el espacio, La Naranja mecánica, El Resplandor o Lolita. Su última película Eyes Wide Shut, ha despertado todo tipo de elucubraciones. Kubrick muere pocos días después de un pase privado mostrando a sus allegados esa película. La versión oficial nos habla de un fallo cardiaco como motivo de su defunción, pero, ¿convenía al poder el fallecimiento de Kubrick? ¿Qué información poderosa manejaba el cineasta? ¿Qué proyectos tenía entre manos?

Todas esas preguntas serán respondidas en un programa cargado de emoción y misterio. Se analiza la posibilidad de la participación de Kubrick en el rodaje del alunizaje de 1969; se habla del pavor del director a viajar en avión o a tener el mismo desenlace que John F. Kennedy; comentamos el profundo conocimiento que tenía sobre las sociedades secretas y la cara oculta de Hollywood.

Programa integrado por el escritor Guillermo Más, por el creador de la Hora Chanante Santiago de Lucas y por el experto en mundos ocultos Adrián Hinojosa. Todo un repaso por la vida y obra de Kubrick, que dejará a los espectadores boquiabiertos ante un hombre que puso en jaque al poder establecido.