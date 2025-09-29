Euprepio Padula hace méritos para presidir la ‘Brunete Pedrete’: ¡Ojo al ‘fake’ que cuela para ensalzar a la flotilla de Gaza!

No es de extrañar que tenga abrevadero propio en la radio pública.
Euprepio Padula, presentador de ‘El Círculo‘ y ‘Voces que incluyen‘ en RNE 5, está haciendo méritos más que sobrados para acabar siendo presidente de la llamada ‘Brunete Pedrete’.
El periodista y consultor italiano, sabiendo que ahora toca esgrimir la bandera de Palestina, se lanzó como un poseso a jalear a la famosa flotilla de Gaza y a destacar en sus redes sociales lo que él entendió que era un apoyo sin fisuras a la pandilla de Ada Colau y asociados.
De ahí que posteó un vídeo de varios barcos en las costas de Turquía que, a su juicio, mostraban un entusiasmo exacerbado en favor de quienes estaban a favor de la causa palestina:
Valientes
Más de 50 barcos de todos el mundo más valientes de la mayoría de los supuestos líderes del mundo.
pic.twitter.com/JQUoMzHuqP
— Euprepio Padula (@EuprepioPadula) September 28, 2025
El problema es que la pieza que subió Euprepio Padula tenía un ‘pequeño’ defecto.
Y es que no se trataba de ningún apoyo a la flotilla de Gaza ni a la causa de los palestinos.
Era, simple y llanamente, la celebración de un título del Galatasaray de Estambul, tal y como varios internautas le hicieron ver:
ninguno con la bandera palestina de moda. Qué raro. No? Y sí se ve una bandera de un equipo de fútbol. Qué cosas!, Euprepio. Será que mientes ,además, sabiendo que lo haces? O es que eres seguidor del galatasaray? https://t.co/ynU26R7suu
— Martita 🔴⚪🔴⚪🔴⚪ (@MartitaM83) September 29, 2025
El vídeo no es de la flotilla que va a Gaza. Es de los hinchas del Galatasaray celebrando un campeonato en el Bósforo.
Y da consejos para evitar caer en bulos y en fake news. 🤦🏻♂️ https://t.co/3RkIDqE5sY pic.twitter.com/DuolOaHCj3
— Pedro Otamendi (@PedroOtamendi) September 28, 2025
Prepucio Papiloma mintiendo, la noticia que sorprendió a absolutamente nadie. https://t.co/rlViHnjtoI pic.twitter.com/CUyNjwwzfK
— Andaluzuelo he/man (@andaluzuelo) September 28, 2025
Euprepio celebrando el título del Galatasaray turco.
No sabía que fan de este club. https://t.co/91GL1APP26
— Mr. Jones (@Mr_Jones_k) September 29, 2025
Y pone de video la celebración de un campeonato en el Bósforo…así es esta gente https://t.co/E18mkd5iUS
— Alejandro Estrems ⚖ (@estrems1969) September 28, 2025
Más de 47K seguidores y con programas en RTVE. Ninguna sorpresa. https://t.co/oDErPqGwIk
— Ricardo Galli (@gallir) September 28, 2025
Confunde una celebración en el Bósforo con la flotilla pro Hamas que ya se está dando la vuelta. Calificadlo vosotros. https://t.co/hDKVvaTaFi
— Juanma López Zafra (@jmlopezzafra) September 29, 2025
Hay más valor y dignidad en un grupo de ecuatorianos currelas de la construcción en las barcas del Retiro que en todas las vacaciones de la pijería esta. https://t.co/UQwKo5J2bw
— Juanan Nuevo (@JuananNuevo) September 28, 2025
Eso sí, después del chorreo recibido, el consultor decidió borrar el post de sus redes sociales, aunque ya todo el mundo le había cazado la gran trola.