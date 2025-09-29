  • ESP
EL CONSULTOR CONFUNDE LA CELEBRACIÓN DE UN TÍTULO DEL GALATASARAY TURCO CON UN APOYO A LA CAUSA PALESTINA

Euprepio Padula hace méritos para presidir la ‘Brunete Pedrete’: ¡Ojo al ‘fake’ que cuela para ensalzar a la flotilla de Gaza!

El periodista acaba borrando el vídeo de sus redes sociales ante la tremebunda metedura de pata

Aficionados del Galatasaray que Euprepio Padula confundió con incondicionales palestinos.
No es de extrañar que tenga abrevadero propio en la radio pública.

Euprepio Padula, presentador de ‘El Círculo‘ y ‘Voces que incluyen‘ en RNE 5, está haciendo méritos más que sobrados para acabar siendo presidente de la llamada ‘Brunete Pedrete’.

El periodista y consultor italiano, sabiendo que ahora toca esgrimir la bandera de Palestina, se lanzó como un poseso a jalear a la famosa flotilla de Gaza y a destacar en sus redes sociales lo que él entendió que era un apoyo sin fisuras a la pandilla de Ada Colau y asociados.

De ahí que posteó un vídeo de varios barcos en las costas de Turquía que, a su juicio, mostraban un entusiasmo exacerbado en favor de quienes estaban a favor de la causa palestina:

El problema es que la pieza que subió Euprepio Padula tenía un ‘pequeño’ defecto.

Y es que no se trataba de ningún apoyo a la flotilla de Gaza ni a la causa de los palestinos.

Era, simple y llanamente, la celebración de un título del Galatasaray de Estambul, tal y como varios internautas le hicieron ver:

Eso sí, después del chorreo recibido, el consultor decidió borrar el post de sus redes sociales, aunque ya todo el mundo le había cazado la gran trola.

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

