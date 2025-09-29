El hermano músico de Sánchez estuvo 4 meses sin móvil en Moncloa para que Hacienda no pudiera geolocalizarlo

De coña.

Y todo por un puñado de euros y con la complicidad del marido de Begoña Gómez.

El Palacio de La Moncloa, un lugar más habituado a las tramas políticas que a las melodías musicales, ha sido escenario de una maniobra sorprendente: el prolongado silencio digital de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno.

Durante más de cuatro meses, este músico se desvaneció del mapa telefónico en España, una estrategia que, lejos de armonizar con la música, ha llevado a Hacienda y a la opinión pública a marcar el ritmo de la sospecha.

La primicia, publicada por el periodista Alejandro Entrambasaguas en ‘El Debate‘, revela una táctica digna de una novela de intriga fiscal: Sánchez, quien coordina los conservatorios en Badajoz y es residente ocasional en Moncloa, cortó toda comunicación móvil nacional para impedir que la Agencia Tributaria pudiera localizar su verdadera ubicación.

Mientras tanto, en sus documentos, aparecía como residente fiscal en Portugal, disfrutando así de un régimen tributario mucho más favorable.

Un apagón digital con partitura fiscal

La cronología es tan precisa como una obra barroca: el 5 de noviembre de 2021, tras regresar de una excedencia en Tailandia, David Sánchez da de baja el número que había utilizado durante más de diez años.

Durante los siguientes 137 días, no realizó ni una llamada, ni envió un solo WhatsApp o SMS que pudiera revelar su presencia en el complejo presidencial.

En marzo de 2022, ya instalado con su esposa en Moncloa, reaparece con un nuevo teléfono, esta vez a nombre de Playbol SA, la empresa familiar que, por cierto, recibió más de un millón de euros en ayudas públicas durante la pandemia.

Este detalle no es menor: los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han seguido este caso con atención.

Consideran que optar por un teléfono ajeno —lo que se conoce coloquialmente como black phone— busca esquivar deliberadamente los sistemas de geolocalización que Hacienda utiliza para detectar a aquellos que simulan residencias fiscales fuera del país.

Sánchez utilizó hasta siete líneas diferentes —tres de ellas extranjeras con prefijos provenientes de Rusia, Kazajistán y Estados Unidos— un patrón más propio del espionaje que del mundo musical.

Hacienda, a la espera de la orden para investigar

La situación ha llegado hasta la Delegación de la Agencia Tributaria en Madrid. Allí se está analizando la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias tras las revelaciones publicadas por El Debate. Ahora todo depende del departamento correspondiente en Hacienda.

Según fuentes cercanas al procedimiento, solo actuarán si reciben autorización directa de algún colaborador cercano a la ministra María Jesús Montero. Hasta el momento, ni la vicepresidenta ni su equipo han respondido a las preguntas sobre el posible fraude fiscal y han evitado asumir cualquier responsabilidad pública.

Mientras tanto, los indicios no dejan de acumularse. La denuncia aporta elementos tan gráficos como el hecho de que la esposa de Sánchez —embarazada— acudía a revisiones médicas en vehículos oficiales proporcionados por la Guardia Civil. Además, existe una autocaravana propiedad del músico aparcada durante años en un estacionamiento reservado para funcionarios dentro del recinto presidencial.

Solo después de que El Debate solicitara formalmente información sobre los gastos relacionados con ese vehículo fue cuando Sánchez decidió retirarlo rápidamente.

Una simulación de residencia en Portugal

El hilo conductor detrás de esta investigación periodística apunta a que David Sánchez simuló residir en Portugal con el fin de evadir el pago de impuestos en España mientras disfrutaba cómodamente su vida en Moncloa. Esta táctica le permitió beneficiarse del sistema fiscal portugués; aunque no es algo inédito dentro del ámbito del fraude fiscal, resulta insólita por su complejidad logística: mientras movía sus piezas dentro del tablero político nacional desde su domicilio oficial aquí mismo.

El periodista Alejandro Entrambasaguas ha comentado cómo fue desentrañando esta trama desde el inicio del puesto laboral que ocupaba Sánchez en la Diputación de Badajoz hasta las supuestas presiones ejercidas sobre la jueza instructora del caso, Beatriz Biedma. La Audiencia Provincial de Badajoz ya ha llevado al músico ante el tribunal acusado por prevaricación y tráfico de influencias; sin embargo, ahora se suma una nueva amenaza: un posible delito fiscal.

El móvil, la caravana y el silencio administrativo

La historia cuenta con elementos dignos del mejor guion cinematográfico: teléfonos sin rastro claro, caravanas olvidadas y médicos oficiales trasladando pacientes mientras reina un silencio administrativo inquietante entre los pasillos fiscales. El abogado defensor del hermano del presidente, Emilio Cortés, ha despachado las preguntas sobre su residencia con un escueto: “Me parece inapropiado preguntarles a mis clientes dónde viven”.

No menos sorprendente es cómo reacciona el entorno gubernamental ante esta situación; aún persiste un ambiente marcado por el mutismo. A medida que avanza la investigación, Hacienda —que anteriormente actuó con rapidez ante sospechas menores— parece ahora esperar instrucciones antes decidir si actúa contra David Sánchez. La opinión pública observa entre incredulidad y cansancio este nuevo episodio dentro del drama familiar que rodea al presidente Pedro Sánchez.